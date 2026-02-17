آبل تختبر ميزة ذكاء اصطناعي جديدة لإنشاء قوائم تشغيل في Apple Music

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
ضياء رشوان يضع "خارطة طريق" الإعلام المصري في لقاء موسع مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين
آلاف المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى | صور
أعلنت منصة 9to5Mac أن أبل أطلقت أول نسخة تجريبية من نظام iOS 26.4 للمطورين، مع إضافة ميزة جديدة في Apple Music تعتمد على تقنيات Apple Intelligence تحت اسم Playlist Playground. 

وأوضحت المنصة أن الميزة تتيح للمستخدم إنشاء قائمة تشغيل موسيقية كاملة اعتمادًا على كتابة وصف نصي بسيط بدلًا من إضافة الأغاني يدويًا واحدة تلو الأخرى. 

وأشارت إلى أن أبل تضع الميزة حاليًا تحت تصنيف تجريبي، ما يعني أنها ما زالت قيد الاختبار وقد تشهد تحسينات قبل طرحها للجمهور.

آلية عمل ميزة إنشاء القوائم بالذكاء الاصطناعي

أوضحت 9to5Mac أن الوصول إلى Playlist Playground يتم من خلال تطبيق Apple Music عبر الضغط على أيقونة إنشاء قائمة تشغيل جديدة في أعلى يمين صفحة المكتبة داخل التطبيق. 

وذكرت المنصة أن المستخدم يستطيع بعدها إدخال طلب نصي يصف نوعية الموسيقى التي يريدها، مثل المزاج الموسيقي أو النشاط اليومي أو نوع الأغاني، ثم يقوم النظام بإنشاء قائمة تشغيل بناءً على هذا الوصف. 

وأكدت أن أبل أضافت أيضًا مقترحات جاهزة تحت اسم New Playlist Ideas لمساعدة المستخدمين على تجربة الميزة بسرعة دون الحاجة لكتابة وصف مفصل في كل مرة.

تخصيص القوائم وتعديلها بعد إنشائها

أشارت 9to5Mac إلى أن المستخدم يمكنه بعد إنشاء قائمة التشغيل عبر Playlist Playground حفظها مباشرة في مكتبة Apple Music الخاصة به إذا كانت مناسبة لذوقه. 

وذكرت أن التطبيق يتيح للمستخدم بعد ذلك إضافة المزيد من الأغاني أو حذف المقاطع غير المرغوبة أو إعادة ترتيب ترتيب المقاطع داخل القائمة بشكل يدوي بالكامل. 

وأوضحت أن الميزة تدعم إعادة التعديل باستخدام الأوامر النصية أيضًا، بحيث يمكن للمستخدم إدخال طلبات إضافية لتغيير طابع القائمة دون الحاجة للبدء من جديد في كل مرة.

توافر الميزة ومتطلبات تشغيل Apple Intelligence

أكدت 9to5Mac أن ميزة Playlist Playground قد لا تظهر فورًا لكل المستخدمين حتى بعد تثبيت نسخة iOS 26.4 التجريبية على هواتف آيفون. 

وذكرت أن السبب يعود إلى أن نماذج Apple Intelligence المسؤولة عن تشغيل الميزة قد تحتاج بعض الوقت ليتم تحميلها بالكامل في خلفية النظام بعد التحديث. 

وأوضحت أن أبل تنصح المستخدمين بالتحقق من حالة هذه النماذج من خلال الدخول إلى تطبيق الإعدادات ثم قائمة Apple Intelligence & Siri للتأكد من تفعيل المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

طرح عام متوقع خلال الأسابيع المقبلة

أشارت 9to5Mac إلى أن نسخة iOS 26.4 متاحة حاليًا للمطورين فقط ضمن القناة التجريبية المخصصة لهم، بينما من المتوقع أن تطرح أبل نسخة تجريبية عامة لباقي المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

وذكرت المنصة أن ميزة Playlist Playground تأتي ضمن حزمة من المزايا الجديدة التي يختبرها النظام، على أن يتم تأكيد الشكل النهائي لهذه المزايا وموعد الإطلاق الرسمي عند اقتراب إصدار النسخة المستقرة من iOS 26.4 لكل المستخدمين.

