تخفيضات أبل في عطلة الرؤساء.. Apple Watch Series 11 مقابل 299 دولارًا فقط

كشفت منصة Engadget أن ساعة Apple Watch Series 11 طرحت بخصم كبير خلال عروض عطلة الرؤساء في الولايات المتحدة، حيث تراجع سعرها إلى 299 دولارًا بدلًا من 399 دولارًا، أي خصم بقيمة 100 دولار يعد الأقل سعرًا للساعة منذ طرحها.​

أوضحت المنصة أن العرض يشمل إصدار 42 ملم المزود بالاتصال عبر GPS فقط، مع أربعة ألوان لهيكل الألومنيوم "الأسود النفاث، والرمادي الفلكي مع سوار أسود، بالإضافة إلى الذهبي الوردي مع سوار بلون الوردي الفاتح، والفضي مع سوار بلون الأرجواني الضبابي.​

ساعة تتصدر قوائم التقييم بفضل البطارية ومزايا الصحة

أشارت Engadget إلى أنها صنفت Apple Watch Series 11 كأفضل ساعة ذكية متاحة حاليًا في فئة المستهلكين، بعد حصولها على تقييم 90 نقطة في مراجعتها بفضل التصميم الخفيف الرقيق وعمر البطارية الذي يتجاوز 24 ساعة في الاستخدام المعتاد.​

أكد التقرير أن الساعة تقدم مجموعة من مزايا تتبع الصحة، من بينها نظام تنبيهات ارتفاع ضغط الدم الذي أضافته أبل في هذا الجيل، إلى جانب ميزة Sleep Score لتقييم جودة النوم، ومجموعة كاملة من أدوات تتبع النشاط الرياضي ومراقبة القلب والمستوى العام للنشاط اليومي.​

خصومات على AirPods و AirTag وملحقات آيفون

أوضحت المنصة أن عروض عطلة الرؤساء لا تقتصر على الساعة، بل تمتد لتشمل عددًا من ملحقات أبل، مثل حزمة AirTag من الجيل الأول (أربع قطع) بسعر 64 دولارًا بدلًا من 99 دولارًا، أي خصم بنحو 35 دولارًا على أجهزة التتبع الصغيرة للأمتعة والحقائب والمفاتيح.​

أشارت Engadget إلى أن سماعات AirPods 4 متاحة هي الأخرى بسعر مخفض يبلغ 99 دولارًا بدلًا من 129 دولارًا، في حين يحصل المستخدم على خصم بنحو 20 دولارًا على بطارية MagSafe المخصصة لهاتف iPhone Air، التي تباع حاليًا مقابل 79 دولارًا بدلًا من 99 دولارًا.​

حزام Crossbody جديد وخصومات

أكد التقرير أن أبل قدمت كذلك خصمًا كبيرًا على حزام Crossbody الجديد الذي يثبت على أغطية آيفون، ليتيح حمل الهاتف على الكتف أو بشكل مشابِه للحقائب الصغيرة، حيث انخفض سعره إلى 27 دولارًا فقط بعد أن كان يباع مقابل 59 دولارًا.​

أوضحت المنصة أن التخفيضات تشمل أيضًا iPad mini المزود بمعالج A17 Pro بسعر 399 دولارًا بدلًا من 499 دولارًا، بالإضافة إلى خصم بسيط على فأرة Apple Magic Mouse التي تراجعت إلى 68 دولارًا بدلًا من 79 دولارًا، ما يجعل عطلة الرؤساء فرصة للحصول على عدد من أجهزة أبل وملحقاتها بأسعار أقل من المعتاد.