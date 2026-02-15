قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
إنتر ميلان يهزم يوفنتوس 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تخفيضات أبل في عطلة الرؤساء.. Apple Watch Series 11 مقابل 299 دولارًا فقط

Apple Watch Series
Apple Watch Series
احمد الشريف

كشفت منصة Engadget أن ساعة Apple Watch Series 11 طرحت بخصم كبير خلال عروض عطلة الرؤساء في الولايات المتحدة، حيث تراجع سعرها إلى 299 دولارًا بدلًا من 399 دولارًا، أي خصم بقيمة 100 دولار يعد الأقل سعرًا للساعة منذ طرحها.​

أوضحت المنصة أن العرض يشمل إصدار 42 ملم المزود بالاتصال عبر GPS فقط، مع أربعة ألوان لهيكل الألومنيوم "الأسود النفاث، والرمادي الفلكي مع سوار أسود، بالإضافة إلى الذهبي الوردي مع سوار بلون الوردي الفاتح، والفضي مع سوار بلون الأرجواني الضبابي.​

ساعة تتصدر قوائم التقييم بفضل البطارية ومزايا الصحة

أشارت Engadget إلى أنها صنفت Apple Watch Series 11 كأفضل ساعة ذكية متاحة حاليًا في فئة المستهلكين، بعد حصولها على تقييم 90 نقطة في مراجعتها بفضل التصميم الخفيف الرقيق وعمر البطارية الذي يتجاوز 24 ساعة في الاستخدام المعتاد.​

أكد التقرير أن الساعة تقدم مجموعة من مزايا تتبع الصحة، من بينها نظام تنبيهات ارتفاع ضغط الدم الذي أضافته أبل في هذا الجيل، إلى جانب ميزة Sleep Score لتقييم جودة النوم، ومجموعة كاملة من أدوات تتبع النشاط الرياضي ومراقبة القلب والمستوى العام للنشاط اليومي.​

خصومات على AirPods و AirTag وملحقات آيفون

أوضحت المنصة أن عروض عطلة الرؤساء لا تقتصر على الساعة، بل تمتد لتشمل عددًا من ملحقات أبل، مثل حزمة AirTag من الجيل الأول (أربع قطع) بسعر 64 دولارًا بدلًا من 99 دولارًا، أي خصم بنحو 35 دولارًا على أجهزة التتبع الصغيرة للأمتعة والحقائب والمفاتيح.​

أشارت Engadget إلى أن سماعات AirPods 4 متاحة هي الأخرى بسعر مخفض يبلغ 99 دولارًا بدلًا من 129 دولارًا، في حين يحصل المستخدم على خصم بنحو 20 دولارًا على بطارية MagSafe المخصصة لهاتف iPhone Air، التي تباع حاليًا مقابل 79 دولارًا بدلًا من 99 دولارًا.​

حزام Crossbody جديد وخصومات

أكد التقرير أن أبل قدمت كذلك خصمًا كبيرًا على حزام Crossbody الجديد الذي يثبت على أغطية آيفون، ليتيح حمل الهاتف على الكتف أو بشكل مشابِه للحقائب الصغيرة، حيث انخفض سعره إلى 27 دولارًا فقط بعد أن كان يباع مقابل 59 دولارًا.​

أوضحت المنصة أن التخفيضات تشمل أيضًا iPad mini المزود بمعالج A17 Pro بسعر 399 دولارًا بدلًا من 499 دولارًا، بالإضافة إلى خصم بسيط على فأرة Apple Magic Mouse التي تراجعت إلى 68 دولارًا بدلًا من 79 دولارًا، ما يجعل عطلة الرؤساء فرصة للحصول على عدد من أجهزة أبل وملحقاتها بأسعار أقل من المعتاد.

أبل Apple ساعة Apple Watch Series 11 apple watch GPs AirTag

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

الصلاة

ما حكم صيام تارك الصلاة وهل يقبل منه؟.. دار الإفتاء تجيب

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

استقبالات شعبية للأئمة المتدربين بأكاديمية الأزهر العالمية لدى عودتهم إلى بلدانهم

تحية المسجد

ما هي السنة عند دخول المسجد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

