اختبار خطوات يكشف الفائز بين Apple Watch SE 3 وAmazfit Active Max

أجرى محرر موقع Tom’s Guide مقارنة ميدانية بين Apple Watch SE 3 وساعة Amazfit Active Max الجديدة، بعد أن قطع 7,500 خطوة سيرًا وهو يرتدي كل ساعة في معصم مختلف لقياس دقة التتبع الرياضي بينهما.

وُصفت Apple Watch SE 3 بأنها ساعة ذكية اقتصادية شاملة بسعر يبدأ من 249 دولارًا، بينما تأتي Amazfit Active Max كخيار جديد موجّه بالأساس لعشاق الجري بسعر مبدئي قدره 169 دولارًا.

يشير التقرير إلى أن الساعتين خفيفتان ومريحتان على المعصم، مع تفوق ملحوظ لشاشة Amazfit من حيث السطوع والوضوح تحت أشعة الشمس؛ إذ تصل إضاءة الشاشة إلى 3,000 شمعة مقابل 1,000 شمعة تقريبًا في Apple Watch SE 3، وإن كان معدل تحديث واجهة آبل أكثر سلاسة عند التنقل داخل القوائم.

ميزات ذكية في آبل وعمر بطارية هائل في Amazfit

على مستوى الوظائف الذكية، تتفوق Apple Watch SE 3 بفضل دعمها لعدد أكبر من تطبيقات الطرف الثالث وتكاملها العميق مع نظام iOS، ما يجعلها خيارًا أكثر شمولًا لمن يريد ساعة “تفعل كل شيء تقريبًا”. في المقابل، تبرز Amazfit Active Max في جانب عمر البطارية؛ حيث يمكنها العمل لأسابيع بشحنة واحدة وفق الاختبارات، مقارنةً بعمر يصل إلى 18 ساعة تقريبًا فقط في Apple Watch SE 3 عند الاستخدام المكثف.

من ناحية العتاد الخاص بالتتبع الرياضي، يدعم كلا الجهازين GPS مدمجًا ومستشعرات متطورة لنبض القلب ومقياس ارتفاع (Altimeter) ومستشعرات حركة (Accelerometer)، إلا أن Amazfit تعتمد على هوائي GPS متعدد النطاقات (Multi‑band) أكثر تطورًا من الحل أحادي النطاق في ساعة آبل، ما يمنحها نظريًا قدرة أفضل على تتبع المسارات في البيئات المعقدة.

تركيز أكبر على الجري في Amazfit

تميّزت Amazfit Active Max في جمع بيانات متقدمة للعدّائين مثل، زمن ملامسة القدم للأرض (Ground Contact Time)، التماوج العمودي (Vertical Oscillation)، بالاضفة إلى طول الخطوة (Stride Length)

وهي مقاييس لا توفرها تطبيقات اللياقة في آبل حتى الآن. مع ذلك، يوضح الكاتب أن هذه البيانات تصبح أقل أهمية في المشي الحضري العادي الذي استخدمه أساسًا للاختبار، حيث تتقارب الوظائف بين الساعتين في عرض المسافة والسرعة المتوسطة والقصوى ومعدل نبض القلب وعدد الخطوات.

منهجية الاختبار: 7,500 خطوة مع مرجع يدوي

لتقييم دقة كل ساعة، قام المختبِر بما يلي:

ارتدىApple Watch SE 3 في معصم، وAmazfit Active Max في المعصم الآخر.

قطع 7,500 خطوة تقريبًا في نزهة سير حضرية في مدينة سياتل تحت طقس صافٍ.

استخدم عدادًا يدويًا لحساب الخطوات بدقة، مع تسجيل كل 100 خطوة.

اعتمد على تطبيقStrava كمرجع لبيانات المسافة والسرعة المتوسطة وارتفاع المسار.

النتائج الرقمية: آبل أدق قليلًا في الخطوات والمسافة

جاءت النتائج الأساسية كما يلي:

عدد الخطوات

Apple Watch SE 3: 7,447 خطوة

Amazfit Active Max: 7,677 خطوة

العدّ اليدوي: 7,500 خطوة

المسافة المقطوعة

Apple Watch SE 3: 3.92 أميال

Amazfit Active Max: 3.87 أميال

Strava: 3.97 أميالالارتفاع المكتسب

Apple Watch SE 3: 326 قدمًا

Amazfit Active Max: 339 قدمًا

Strava: 267 قدمًا

متوسط السرعة

Apple Watch SE 3: 18 دقيقة و19 ثانية لكل ميل

Amazfit Active Max: 19 دقيقة و4 ثوانٍ لكل ميل

Strava: 18 دقيقة و4 ثوانٍ لكل ميل

معدل نبض القلب

المتوسط: 126 نبضة/الدقيقة في Apple Watch مقابل 123 نبضة/الدقيقة في Amazfit

الحد الأقصى: 159 نبضة/الدقيقة في Apple Watch مقابل 160 نبضة/الدقيقة في Amazfit

السعرات الحرارية المحروقة

Apple Watch SE 3: 517 سعرة

Amazfit Active Max: 637 سعرة

استهلاك البطارية: 6% لآبل مقابل 1% لـ Amazfit

خلال جلسة المشي التي استغرقت أكثر من ساعة بقليل مع تفعيل GPS والتتبع المستمر:

استهلكتApple Watch SE 3 (مقاس 44 ملم) حوالي 6% من البطارية.

استهلكتAmazfit Active Max حوالي 1% فقط من البطارية.

يشير المختبِر إلى أن كلا الساعتين كان لديهما قدر كافٍ من الطاقة لإكمال يوم كامل من التتبع، لكن الفارق يظل في صالح Amazfit عندما يتعلق الأمر بالاستخدام طويل الأمد دون شحن يومي.

من الفائز في دقة التتبع؟

يخلص التقرير إلى أن Apple Watch SE 3 حققت دقة أفضل قليلًا في معظم المؤشرات الأساسية مقارنة بالمرجع اليدوي وبيانات Strava، خاصة في عدد الخطوات والمسافة والمتوسط الزمني للسرعة، ما يجعلها الفائز في اختبار دقة التتبع في هذا السيناريو المحدد.

في المقابل، تظل Amazfit Active Max خيارًا جذابًا للغاية لمن يبحث عن ساعة تركز على الجري وعمر بطارية طويل وسعر أقل، حتى لو جاءت دقة بياناتها أقل بدرجة بسيطة من ساعة آبل في اختبار المشي هذا، مع ملاحظة أن المراجعة الكاملة للساعة لا تزال قيد الإعداد على Tom’s Guide.