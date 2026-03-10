سعودي يشيد بأخلاق مصري في المملكة بعد ضياع هاتفه

تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لسعودي يروي كواليس استعادته هاتفه بعد ضياعه.

وقال المواطن السعودي في الفيديو إن هاتفه ضاع منه، إلا أنه اعتاد كتابة رقم هاتفه على الجهاز، وهو ما ساعد في العثور عليه سريعًا.

وأضاف أن شابًا مصريًا عثر على الهاتف وقام بالاتصال به ليطمئنه بأنه في أمان، قبل أن يعيده إليه في منزله.

وأشار إلى أنه حاول تقديم مكافأة مالية للشاب تقديرًا لأمانته، إلا أن الأخير رفض تمامًا الحصول على أي مقابل، مكتفيًا بطلب الدعاء له، في موقف إنساني لاقى إشادة واسعة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي



