وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
حماس: ما تتعرض له التجمعات البدوية بالقدس جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج
بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11 | إليك التفاصيل

لمياء الياسين

أعلنت العديد من المواقع الألكترونية ، عن أسعار جديدة غير مسبوقة ساعة أبل الذكية من السلسلة 11، مع خصومات تصل إلى 100 دولار على العديد من طرازات هذه الساعة بقيمة تصل حوالي 30 دولارًا.

يمكنك الحصول على ساعة Apple Watch Series 11 مقاس 42 مم المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسعر 299 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان سعرها 399 دولارًا أمريكيًا، وساعة مقاس 46 مم المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسعر 329 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان سعرها 429 دولارًا أمريكيًا.

إذا كنت تبحث عن ساعات أبل مزودة بخاصية الاتصال الخلوي، فستجد أسعارًا منخفضة على العديد من الموديلات هذا الأسبوع  فقد انخفض سعر ساعة أبل سيريز 11 مقاس 42 مم المزودة بخاصية الاتصال الخلوي إلى 399 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان 499 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر تلك الساعات  المزود بخاصية الاتصال الخلوي مقاس 46 مم إلى 429 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان 529 دولارًا أمريكيًا.

تشير التسريبات إلى أن ساعات Series 11 ستحتفظ بنفس التصميم المسطح والأنيق الذي تم تقديمه مع Series 10، والمتوفر بقياسين 42 ملم و46 ملم.

وتفيد تقارير “MacRumors”، بأن الشاشة قد تعتمد تقنية LTPO الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع تحسينات في السطوع والدقة، ما قد يسهم في إطالة عمر البطارية.

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

