بخصم كبير.. الحق اشتري ساعة Apple Watch Series 11 | إليك التفاصيل

أعلنت العديد من المواقع الألكترونية ، عن أسعار جديدة غير مسبوقة ساعة أبل الذكية من السلسلة 11، مع خصومات تصل إلى 100 دولار على العديد من طرازات هذه الساعة بقيمة تصل حوالي 30 دولارًا.

ساعة Apple Watch Series 11

ساعة Apple Watch Series 11

يمكنك الحصول على ساعة Apple Watch Series 11 مقاس 42 مم المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسعر 299 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان سعرها 399 دولارًا أمريكيًا، وساعة مقاس 46 مم المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بسعر 329 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان سعرها 429 دولارًا أمريكيًا.

ساعات أبل

إذا كنت تبحث عن ساعات أبل مزودة بخاصية الاتصال الخلوي، فستجد أسعارًا منخفضة على العديد من الموديلات هذا الأسبوع فقد انخفض سعر ساعة أبل سيريز 11 مقاس 42 مم المزودة بخاصية الاتصال الخلوي إلى 399 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان 499 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر تلك الساعات المزود بخاصية الاتصال الخلوي مقاس 46 مم إلى 429 دولارًا أمريكيًا ، بعد أن كان 529 دولارًا أمريكيًا.

تشير التسريبات إلى أن ساعات Series 11 ستحتفظ بنفس التصميم المسطح والأنيق الذي تم تقديمه مع Series 10، والمتوفر بقياسين 42 ملم و46 ملم.

وتفيد تقارير “MacRumors”، بأن الشاشة قد تعتمد تقنية LTPO الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع تحسينات في السطوع والدقة، ما قد يسهم في إطالة عمر البطارية.