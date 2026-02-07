آبل تقلص طموحات Apple Health وتتجه لتحديثات على مراحل

كشفت منصة AppleInsider أن خدمة Apple Health+ المعتمدة على تقنيات Apple Intelligence تشهد تقليصًا في نطاقها داخل الشركة، مع انتقال التركيز من إطلاق خدمة صحية ضخمة دفعة واحدة إلى تقديم مزايا صحية جديدة على مراحل عبر تحديثات صغيرة متتابعة لتطبيق الصحة وخدمات آبل الحالية.

أوضحت المنصة أن آبل لم تعلن رسميًا حتى الآن عن خدمة باسم Health+، لكن تقارير سابقة – من بينها تقرير لوكالة بلومبرج – أشارت إلى أن الشركة كانت تعمل منذ سنوات على مشروع داخلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى صحي مخصص للمستخدمين.

تغيير القيادة

أشارت AppleInsider إلى أن هذا التغيير في المسار يتزامن مع تقاعد جيف ويليامز، رئيس العمليات السابق والمسؤول عن ملف الصحة لسنوات، وانتقال الإشراف على قطاع الصحة واللياقة داخل آبل إلى إدي كيو، رئيس قطاع الخدمات في الشركة.

أوضحت المنصة أن إعادة التنظيم هذه جاءت ضمن خطوة أوسع لنقل فرق الصحة واللياقة إلى قسم الخدمات، مع بقاء الدكتورة سومبل ديساي على رأس فرق الصحة، وهو ما يعكس رغبة آبل في التعامل مع الابتكارات الصحية كجزء من منظومة خدمات مدفوعة وتحديثات مستمرة بدل الاعتماد على إطلاق منتج منفصل كبير مرة واحدة.

من خدمة صحية شاملة

أكدت AppleInsider أن الفكرة الأصلية لخدمة Apple Health+، بحسب التسريبات، كانت تقوم على إطلاق منصة صحية تضم فيديوهات احترافية صورتها آبل في استوديو مخصص في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى جانب استبيانات وتقييمات صحية تساعد المستخدم على الحصول على توصيات مخصصة بناءً على بياناته الصحية القادمة من ساعة آبل، والتطبيقات، وربما تقارير من معامل طبية خارجية.

أوضحت المنصة أن التقارير الجديدة تشير إلى أن آبل لا تلغي هذه الجهود بالكامل، بل تعيد استخدام أجزاء منها داخل تطبيق Health نفسه، بحيث تظهر على شكل مزايا صغيرة وتوصيات تعتمد على بيانات الصحة الحالية للمستخدم، ويتم طرحها تباعًا بدل أن تُقدَّم كخدمة اشتراك مستقلة باسم Health+ في iOS 27 كما كان متوقعًا سابقًا.

دور الذكاء الاصطناعي

أشارت AppleInsider إلى أن المشروع المعروف داخليًا باسم Health+ كان مرتبطًا أيضًا بمبادرة أوسع داخل آبل لتقديم "مدرب صحي افتراضي" يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو المشروع الذي وصفته تقارير خارجية مثل موقع Gigazine وبوابة بلومبرج بأنه جزء من خطة ذكاء اصطناعي صحية تحمل الاسم الرمزي Project Mulberry.

أوضحت المنصة أن الشركة اختبرت داخليًا روبوت دردشة صحي يعتمد على Apple Intelligence لعرض معلومات عن بيانات المستخدم الصحية والإجابة عن أسئلة تتعلق بالنشاط، والنوم، والتغذية، لكن التقرير يؤكد أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي عن شكل الطرح النهائي أو ما إذا كان هذا المساعد سيصل للمستخدمين كخدمة اشتراك مستقلة أو كجزء مدمج في تطبيق الصحة على الآيفون.

دوافع التعديل: تنظيم داخلي

أكدت AppleInsider أن تقليص مشروع Health+ لا يعني خروج آبل من مجال الصحة الرقمية، بل يعكس – وفق التقرير – مزيجًا من العوامل التنظيمية والتنظيمية (الخاصة بالجهات الرقابية) والتنافسية.

أوضحت المنصة أن التقرير يشير إلى أن آبل واجهت تعقيدات تتعلق بموافقات الجهات الصحية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب الحاجة لتبسيط طريقة شرح الخدمة للمستخدم النهائي، وهو ما جعل إطلاق حزمة صحية كبيرة دفعة واحدة أمرًا أكثر صعوبة من الناحية العملية، فتم تفضيل مسار التحديثات المتدرجة بدل "القفزة الكبيرة".

أشارت المنصة كذلك إلى أن هذه التغييرات تزامنت مع قرار آبل تأجيل بعض مزايا Apple Intelligence، ومع تحركات في سوق الذكاء الاصطناعي الصحي تضمنت تجارب متعثرة في دمج خدمات مثل ChatGPT مع بيانات الصحة، وهو ما أعطى آبل – بحسب التقرير – نموذجًا واضحًا للمخاطر المحتملة، ودفعها لاختيار نهج أكثر تحفظًا وتدرجًا في إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واللياقة.