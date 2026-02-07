قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تقلص طموحات Apple Health وتتجه لتحديثات على مراحل

آبل
آبل

كشفت منصة AppleInsider أن خدمة Apple Health+ المعتمدة على تقنيات Apple Intelligence تشهد تقليصًا في نطاقها داخل الشركة، مع انتقال التركيز من إطلاق خدمة صحية ضخمة دفعة واحدة إلى تقديم مزايا صحية جديدة على مراحل عبر تحديثات صغيرة متتابعة لتطبيق الصحة وخدمات آبل الحالية. 

أوضحت المنصة أن آبل لم تعلن رسميًا حتى الآن عن خدمة باسم Health+، لكن تقارير سابقة – من بينها تقرير لوكالة بلومبرج – أشارت إلى أن الشركة كانت تعمل منذ سنوات على مشروع داخلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى صحي مخصص للمستخدمين.

تغيير القيادة 

أشارت AppleInsider إلى أن هذا التغيير في المسار يتزامن مع تقاعد جيف ويليامز، رئيس العمليات السابق والمسؤول عن ملف الصحة لسنوات، وانتقال الإشراف على قطاع الصحة واللياقة داخل آبل إلى إدي كيو، رئيس قطاع الخدمات في الشركة. 

أوضحت المنصة أن إعادة التنظيم هذه جاءت ضمن خطوة أوسع لنقل فرق الصحة واللياقة إلى قسم الخدمات، مع بقاء الدكتورة سومبل ديساي على رأس فرق الصحة، وهو ما يعكس رغبة آبل في التعامل مع الابتكارات الصحية كجزء من منظومة خدمات مدفوعة وتحديثات مستمرة بدل الاعتماد على إطلاق منتج منفصل كبير مرة واحدة.

من خدمة صحية شاملة

أكدت AppleInsider أن الفكرة الأصلية لخدمة Apple Health+، بحسب التسريبات، كانت تقوم على إطلاق منصة صحية تضم فيديوهات احترافية صورتها آبل في استوديو مخصص في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى جانب استبيانات وتقييمات صحية تساعد المستخدم على الحصول على توصيات مخصصة بناءً على بياناته الصحية القادمة من ساعة آبل، والتطبيقات، وربما تقارير من معامل طبية خارجية. 

أوضحت المنصة أن التقارير الجديدة تشير إلى أن آبل لا تلغي هذه الجهود بالكامل، بل تعيد استخدام أجزاء منها داخل تطبيق Health نفسه، بحيث تظهر على شكل مزايا صغيرة وتوصيات تعتمد على بيانات الصحة الحالية للمستخدم، ويتم طرحها تباعًا بدل أن تُقدَّم كخدمة اشتراك مستقلة باسم Health+ في iOS 27 كما كان متوقعًا سابقًا.

دور الذكاء الاصطناعي

أشارت AppleInsider إلى أن المشروع المعروف داخليًا باسم Health+ كان مرتبطًا أيضًا بمبادرة أوسع داخل آبل لتقديم "مدرب صحي افتراضي" يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو المشروع الذي وصفته تقارير خارجية مثل موقع Gigazine وبوابة بلومبرج بأنه جزء من خطة ذكاء اصطناعي صحية تحمل الاسم الرمزي Project Mulberry. 

أوضحت المنصة أن الشركة اختبرت داخليًا روبوت دردشة صحي يعتمد على Apple Intelligence لعرض معلومات عن بيانات المستخدم الصحية والإجابة عن أسئلة تتعلق بالنشاط، والنوم، والتغذية، لكن التقرير يؤكد أنه لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي عن شكل الطرح النهائي أو ما إذا كان هذا المساعد سيصل للمستخدمين كخدمة اشتراك مستقلة أو كجزء مدمج في تطبيق الصحة على الآيفون.

دوافع التعديل: تنظيم داخلي 

أكدت AppleInsider أن تقليص مشروع Health+ لا يعني خروج آبل من مجال الصحة الرقمية، بل يعكس – وفق التقرير – مزيجًا من العوامل التنظيمية والتنظيمية (الخاصة بالجهات الرقابية) والتنافسية. 

أوضحت المنصة أن التقرير يشير إلى أن آبل واجهت تعقيدات تتعلق بموافقات الجهات الصحية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب الحاجة لتبسيط طريقة شرح الخدمة للمستخدم النهائي، وهو ما جعل إطلاق حزمة صحية كبيرة دفعة واحدة أمرًا أكثر صعوبة من الناحية العملية، فتم تفضيل مسار التحديثات المتدرجة بدل "القفزة الكبيرة".

أشارت المنصة كذلك إلى أن هذه التغييرات تزامنت مع قرار آبل تأجيل بعض مزايا Apple Intelligence، ومع تحركات في سوق الذكاء الاصطناعي الصحي تضمنت تجارب متعثرة في دمج خدمات مثل ChatGPT مع بيانات الصحة، وهو ما أعطى آبل – بحسب التقرير – نموذجًا واضحًا للمخاطر المحتملة، ودفعها لاختيار نهج أكثر تحفظًا وتدرجًا في إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واللياقة.

آبل Apple Health Apple Intelligence Apple تسريبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

كارولين عزمي تلفت الأنظار في إطلالة جريئة | صور

فتحي عبد الوهاب

مسلسلات رمضان 2026 .. عودة فتحي عبد الوهاب في برومو المداح أسطورة النهاية

عرض فيلم «البحث عن داود عبدالسيد» في حفل تأبينه بالأوبرا

عرض فيلم البحث عن داود عبدالسيد في حفل تأبينه بالأوبرا

بالصور

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد
طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد