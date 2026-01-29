سامسونج ستجعل آيفون أغلى سعرا .. أزمة DRAM تهدد آبل

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي طلبا غير مسبوق على شرائح الذاكرة، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار شرائح DRAM، هذا الارتفاع سيترجم مباشرة إلى زيادة تكاليف الأجهزة الجديدة في 2026، وسيضطر المستهلكون لدفع المزيد، حتى شركة آبل، أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، لن تنجو من التأثير.

آبل تحت ضغط أسعار شرائح DRAM من سامسونج

أفادت تقارير صادرة من كوريا الجنوبية، أن سامسونج رفعت أسعار شرائح LPDDR DRAM بنسبة 80% مقارنة بما كانت تبيعه لـ آبل في الربع الرابع من 2025.

وتشير المصادر نفسها إلى أن شركة SK Hynix، المنافسة الكبرى في تصنيع الشرائح، رفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 100%.

كانت آبل تعتمد في الماضي على اتفاقيات طويلة الأجل مع الموردين الرئيسيين لامتصاص زيادات الأسعار، إلا أن الوضع الحالي يختلف.

فقد وقعت آبل اتفاقية مع سامسونج لتغطية أسعار وحدات DRAM للنصف الأول فقط من العام، ما يتركها أكثر عرضة لتقلبات السوق في النصف الثاني.

ماذا يعني هذا للمستهلكين؟

من المرجح أن يشهد iPhone 18 وسلسلة الأجهزة الجديدة من آبل أسعارا أعلى عند الإطلاق، ومع ذلك، يرى المحلل مينغ تشي كو أن آبل ستتمكن من امتصاص جزء من هذه التكاليف المتصاعدة للحفاظ على أسعار هواتفها قدر الإمكان، في سعيها لتعزيز حصتها السوقية.

آيفون وجالاكسي

مستقبل هواتف آيفون تحت ضغط الأسعار

قد تضطر آبل لدفع مبالغ أكبر للحصول على هذه الشرائح في النصف الثاني من العام، مع إطلاق iPhone 18 وربما أول هاتف قابل للطي من الشركة.

وعادة ما توقع آبل اتفاقيات طويلة الأجل لتثبيت الأسعار، إلا أن تقلب السوق الحالي جعل الموردين يتجنبون العقود الممتدة، ويبدو أن كلا من سامسونج وSK Hynix قد أبرموا اتفاقيات تغطي فقط النصف الأول من 2026.

في ظل هذه الظروف، تبدو آبل محدودة الخيارات، وتبقى عرضة لقوى السوق في المستقبل القريب، ما يضع سوق الأجهزة الاستهلاكية بأكمله تحت ضغط تصاعدي غير مسبوق.