قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

متي سيصل تحديث آبل الجديد iOS 26.3 لـ هواتف آيفون؟

iOS 26.3
iOS 26.3
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديثها الكبير القادم لهواتف آيفون iOS 26.3، المتوقع وصوله في وقت لاحق من هذا الشهر.

بينما قد تصدر الشركة تحديثا أصغر لإصلاح الأخطاء، iOS 26.2.1، في أي لحظة، حيث يتوقع أن يجلب iOS 26.3 مجموعة من المزايا والتحسينات الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون.

موعد الإطلاق المتوقع


تتبع آبل عادة جدولا محددا لإطلاق تحديثات نظام التشغيل، بالنظر إلى أنماط الإصدارات السابقة، تصل تحديثات x.3 عادة في أواخر يناير، على سبيل المثال:

- تحديث iOS 18.3 أطلق في 27 يناير

- تحديث iOS 17.3 طرح في 22 يناير

- تحديث iOS 16.3 تم إطلاقه في 23 يناير

غالبا ما تصدر هذه التحديثات بعد أسبوع من يوم مارتن لوثر كينج جونيور، الذي يصادف هذا العام 26 يناير، ما يجعل هذا اليوم مرشحا قويا لإطلاق iOS 26.3. 

ومن الممكن أن يتأخر الإصدار بيوم أو يتم طرحه في الأسبوع الأول من فبراير، ويمكن للمستخدمين الراغبين بالحصول على النسخة المبكرة الانضمام إلى برنامج البيتا العام من آبل.

ما الجديد في iOS 26.3؟

تركز النسخة التجريبية المبكرة من iOS 26.3 على تحسينات تدريجية بدلا من تغييرات جذرية، وتشمل أبرز المزايا:

- تحديث تصميم الخلفيات: فصل قسم الطقس عن قسم الفلك مع إضافة خيارات جديدة للطقس.

- ميزة نقل البيانات من أجهزة أندرويد: لتسهيل الانتقال بين الهواتف، نتيجة تعاون بين آبل وجوجل.

- إعادة توجيه الإشعارات للأجهزة القابلة للارتداء في الاتحاد الأوروبي: لتوسيع دعم الساعات الذكية التي ليست من آبل، بدلا من اقتصار الميزة على Apple Watch.

تحسينات تتعلق بالامتثال للاتحاد الأوروبي.

تحديث الخلفيات يعزز تنظيم المحتوى، بينما يسهل خيار نقل البيانات من أندرويد انتقال المستخدمين بسلاسة إلى آيفون، أما إعادة توجيه الإشعارات فتسمح بمزامنة الإشعارات مع مجموعة أوسع من الأجهزة القابلة للارتداء.

من المتوقع أن تكشف النسخة النهائية عن مزايا إضافية مثل خلفية جديدة وربما تشفير من طرف لطرف لرسائل RCS، ما يعزز خيارات التخصيص والخصوصية للمستخدمين.

iOS 263 تحديث آبل الجديد تحديث هواتف آيفون آبل

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

