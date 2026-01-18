متي سيصل تحديث آبل الجديد iOS 26.3 لـ هواتف آيفون؟

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديثها الكبير القادم لهواتف آيفون iOS 26.3، المتوقع وصوله في وقت لاحق من هذا الشهر.

بينما قد تصدر الشركة تحديثا أصغر لإصلاح الأخطاء، iOS 26.2.1، في أي لحظة، حيث يتوقع أن يجلب iOS 26.3 مجموعة من المزايا والتحسينات الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون.

موعد الإطلاق المتوقع



تتبع آبل عادة جدولا محددا لإطلاق تحديثات نظام التشغيل، بالنظر إلى أنماط الإصدارات السابقة، تصل تحديثات x.3 عادة في أواخر يناير، على سبيل المثال:

- تحديث iOS 18.3 أطلق في 27 يناير

- تحديث iOS 17.3 طرح في 22 يناير

- تحديث iOS 16.3 تم إطلاقه في 23 يناير

غالبا ما تصدر هذه التحديثات بعد أسبوع من يوم مارتن لوثر كينج جونيور، الذي يصادف هذا العام 26 يناير، ما يجعل هذا اليوم مرشحا قويا لإطلاق iOS 26.3.

ومن الممكن أن يتأخر الإصدار بيوم أو يتم طرحه في الأسبوع الأول من فبراير، ويمكن للمستخدمين الراغبين بالحصول على النسخة المبكرة الانضمام إلى برنامج البيتا العام من آبل.

ما الجديد في iOS 26.3؟

تركز النسخة التجريبية المبكرة من iOS 26.3 على تحسينات تدريجية بدلا من تغييرات جذرية، وتشمل أبرز المزايا:

- تحديث تصميم الخلفيات: فصل قسم الطقس عن قسم الفلك مع إضافة خيارات جديدة للطقس.

- ميزة نقل البيانات من أجهزة أندرويد: لتسهيل الانتقال بين الهواتف، نتيجة تعاون بين آبل وجوجل.

- إعادة توجيه الإشعارات للأجهزة القابلة للارتداء في الاتحاد الأوروبي: لتوسيع دعم الساعات الذكية التي ليست من آبل، بدلا من اقتصار الميزة على Apple Watch.

تحسينات تتعلق بالامتثال للاتحاد الأوروبي.

تحديث الخلفيات يعزز تنظيم المحتوى، بينما يسهل خيار نقل البيانات من أندرويد انتقال المستخدمين بسلاسة إلى آيفون، أما إعادة توجيه الإشعارات فتسمح بمزامنة الإشعارات مع مجموعة أوسع من الأجهزة القابلة للارتداء.

من المتوقع أن تكشف النسخة النهائية عن مزايا إضافية مثل خلفية جديدة وربما تشفير من طرف لطرف لرسائل RCS، ما يعزز خيارات التخصيص والخصوصية للمستخدمين.