قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويجز يفاجئ الجمهور بزواجه: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
أسهل طريق للاستثمار بالشهادات البنكية.. كلمة السر
حققت نتائج إيجابية.. النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها من ميناء العريش
مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي.. تفاصيل
الزراعة: متابعة محصول القطن تسبب في زيادة الإنتاج
أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه
المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

معدن سائل وقلب قابل للطي.. سر جديد يحيط بأكثر آيفون غموضا

آيفون قابل للطي
آيفون قابل للطي
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أبل، بحسب تقارير متداولة، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، مع إطلاق أول آيفون قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام. 

من المتوقع أن يأتي الهاتف المرتقب بتصميم يشبه “الكتاب”، إلا أن التسريبات تشير إلى أن المفاجأة الحقيقية قد تكمن في المواد المستخدمة في تصنيعه.

آبل ستستخدم المعدن السائل في آيفون فولد
 

وفقا لتقرير نشره المستخدم yeux1122 على منصة Naver الكورية، تخطط آبل لاستخدام معدن Liquid Metal في مفصلات الهاتف القابل للطي، بينما سيصنع الهيكل الرئيسي للجهاز من التيتانيوم، في مزيج غير مسبوق داخل أجهزة آبل.

ويعرف Liquid Metal أو المعدن السائل، بأنه سبيكة معدنية غير متبلورة طورت في معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech، وتختلف عن المعادن التقليدية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ لغياب البنية البلورية فيها. 

هذه الخاصية تمنحها قوة عالية، ومقاومة كبيرة للتشوه الدائم، وقدرة لافتة على تحمل الإجهاد الميكانيكي المتكرر.

وتعد هذه الصفات سببا رئيسيا لاهتمام آبل باستخدام المعدن السائل في المفصلات، خاصة أن المفصل يعد عادة أضعف نقطة في الأجهزة القابلة للطي، فالاعتماد على مواد تقليدية قد يزيد الوزن ويؤثر على السماكة، في حين يوفر المعدن السائل متانة عالية مع وزن أقل، ما يسمح بتصميم مفصلات رفيعة وقوية في الوقت ذاته.

وتشير التوقعات إلى أن آيفون القابل للطي سيكون فائق النحافة، مع سمك أقل من 5.6 ملم عند فتحه بالكامل، وهو ما يجعل استخدام مفصلات من المعدن السائل حلا مثاليا لتحقيق هذا التصميم النحيف دون التضحية بالمتانة.

وليس هذا الاهتمام جديدا على آبل، إذ تعود علاقتها بـ Liquid Metal إلى عام 2010، عندما وقعت الشركة اتفاقية مع Liquidmetal Technologies حصلت بموجبها على ترخيص حصري ودائم لاستخدام هذه التقنية في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. 

وحتى الآن، اقتصر استخدام المعدن السائل على مكونات صغيرة مثل أداة إخراج شريحة SIM، بسبب صعوبات تصنيعه على نطاق واسع.

أما على صعيد المواصفات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة، وكلتاهما من نوع OLED مع معدل تحديث مرتفع. 

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتخلى عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر جانبي.

وسيعمل الهاتف، بحسب التسريبات، بمعالج A20 Pro المرتقب، والذي يتوقع أن يقدم قفزة ملحوظة في الأداء مقارنة بمعالج A19 Pro المستخدم في سلسلة iPhone 17 Pro. 

كما يرجح أن يضم الجهاز أربع كاميرات، تشمل كاميرتي سيلفي لكل شاشة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعتزم آبل إطلاق أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، بالتزامن مع الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max. 

أما السعر، فلا يزال غير مؤكد، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 2400 دولار أمريكي، ما يجعله من بين أغلى هواتف آبل على الإطلاق.

آبل آيفون قابل للطي آيفون فولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد

ترشيحاتنا

زراعة القرانية

العملية الواحدة تتخطى 150 ألف جنيه مصري ودون أعباء مالية علي المريض.. 5 جراحات زراعة قرنية بالإسماعيلية

سبيد

الأهرامات تشعل حلم زيارة مشاهير السوشيال ميديا والفن| سبيد الأشهر

وزير الزراعة

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.. الزراعة تستعرض جهود القطاع خلال أسبوعين

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد