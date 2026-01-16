معدن سائل وقلب قابل للطي.. سر جديد يحيط بأكثر آيفون غموضا

تستعد شركة أبل، بحسب تقارير متداولة، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، مع إطلاق أول آيفون قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام.

من المتوقع أن يأتي الهاتف المرتقب بتصميم يشبه “الكتاب”، إلا أن التسريبات تشير إلى أن المفاجأة الحقيقية قد تكمن في المواد المستخدمة في تصنيعه.

آبل ستستخدم المعدن السائل في آيفون فولد



وفقا لتقرير نشره المستخدم yeux1122 على منصة Naver الكورية، تخطط آبل لاستخدام معدن Liquid Metal في مفصلات الهاتف القابل للطي، بينما سيصنع الهيكل الرئيسي للجهاز من التيتانيوم، في مزيج غير مسبوق داخل أجهزة آبل.

ويعرف Liquid Metal أو المعدن السائل، بأنه سبيكة معدنية غير متبلورة طورت في معهد كاليفورنيا للتقنية Caltech، وتختلف عن المعادن التقليدية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ لغياب البنية البلورية فيها.

هذه الخاصية تمنحها قوة عالية، ومقاومة كبيرة للتشوه الدائم، وقدرة لافتة على تحمل الإجهاد الميكانيكي المتكرر.

وتعد هذه الصفات سببا رئيسيا لاهتمام آبل باستخدام المعدن السائل في المفصلات، خاصة أن المفصل يعد عادة أضعف نقطة في الأجهزة القابلة للطي، فالاعتماد على مواد تقليدية قد يزيد الوزن ويؤثر على السماكة، في حين يوفر المعدن السائل متانة عالية مع وزن أقل، ما يسمح بتصميم مفصلات رفيعة وقوية في الوقت ذاته.

وتشير التوقعات إلى أن آيفون القابل للطي سيكون فائق النحافة، مع سمك أقل من 5.6 ملم عند فتحه بالكامل، وهو ما يجعل استخدام مفصلات من المعدن السائل حلا مثاليا لتحقيق هذا التصميم النحيف دون التضحية بالمتانة.

وليس هذا الاهتمام جديدا على آبل، إذ تعود علاقتها بـ Liquid Metal إلى عام 2010، عندما وقعت الشركة اتفاقية مع Liquidmetal Technologies حصلت بموجبها على ترخيص حصري ودائم لاستخدام هذه التقنية في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وحتى الآن، اقتصر استخدام المعدن السائل على مكونات صغيرة مثل أداة إخراج شريحة SIM، بسبب صعوبات تصنيعه على نطاق واسع.

أما على صعيد المواصفات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة، وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة، وكلتاهما من نوع OLED مع معدل تحديث مرتفع.

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتخلى عن Face ID لصالح مستشعر Touch ID مدمج في زر جانبي.

وسيعمل الهاتف، بحسب التسريبات، بمعالج A20 Pro المرتقب، والذي يتوقع أن يقدم قفزة ملحوظة في الأداء مقارنة بمعالج A19 Pro المستخدم في سلسلة iPhone 17 Pro.

كما يرجح أن يضم الجهاز أربع كاميرات، تشمل كاميرتي سيلفي لكل شاشة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعتزم آبل إطلاق أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، بالتزامن مع الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

أما السعر، فلا يزال غير مؤكد، إلا أن التقديرات تشير إلى أنه قد يصل إلى 2400 دولار أمريكي، ما يجعله من بين أغلى هواتف آبل على الإطلاق.