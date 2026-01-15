قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحالف غير متوقع.. آبل تستعين بخصمها لتحسين خدماتها الرقمية

سيري
سيري
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإدخال تحسينات واسعة على عدد من خدماتها الرقمية، وعلى رأسها نسخة أكثر تخصيصا من مساعدها الافتراضي Siri، وذلك بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل.

وأعلنت الشركتان عن شراكة تمتد لعدة سنوات، ستعتمد بموجبها آبل على نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي من جوجل لتشغيل بعض تقنياتها الأساسية، وقال الطرفان في بيان مشترك إن هذا التعاون سيفتح الباب أمام “تجارب جديدة ومبتكرة” لمستخدمي أجهزة آبل.

لكن محللين يرون أن هذه الخطوة تعكس في الوقت نفسه تأخر آبل نسبيا في تطوير أدواتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ما دفعها للاعتماد على شركات أخرى لسد هذه الفجوة.

وقال المحلل في شركة IDC، فرانسيسكو جيرونيمو، إن اعتماد آبل على جوجل في الطبقة الأساسية للذكاء الاصطناعي يعد “اعترافا ضمنيا” بأن جهودها الداخلية لم تكن قادرة، على المدى القصير، على مجاراة قدرات ونطاق نماذج Gemini. 

وأوضح جيرونيمو أن آبل لطالما فضلت امتلاك كل طبقات تقنياتها بنفسها، معتبرا أن هذا التوجه منحها تفوقا واضحا على منافسيها على مدار سنوات.

ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يلقى هذا الاتفاق ترحيبا من المستخدمين، في ظل الطلب المتزايد على مزايا الذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار شركات مثل جوجل وسامسونج في دمج هذه التقنيات في هواتفها الذكية.

من جانبه، أشار المحلل التقني باولو بيسكاتوري إلى أن النتائج المالية الأخيرة لآبل لا توحي بأن الذكاء الاصطناعي كان العامل الحاسم في قرارات شراء هواتف آيفون حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الوضع “سيتغير تدريجيا مع توسع استخدام الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها آبل شراكة مع شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت في يونيو 2024 عن تعاون مماثل مع OpenAI، أتاح دمج ChatGPT ضمن حزمة أدواتها التوليدية المعروفة باسم Apple Intelligence.

وأكدت آبل وجوجل أن نظام Apple Intelligence سيواصل العمل ضمن بنية Private Cloud Compute الخاصة بآبل، مع الحفاظ على معايير الخصوصية الصارمة التي تشتهر بها الشركة. 

وأوضحت آبل أنها اختارت تقنيات جوجل بعد “تقييم دقيق”، معتبرة أنها توفر الأساس الأكثر كفاءة لنماذجها المستقبلية.

آبل تلجأ إلى جوجل لدعم ترقية الذكاء الاصطناعي لسيري

شراكة تحت مجهر الجهات التنظيمية

ورغم الإعلان عن الاتفاق، لا تزال تفاصيله المالية غير معروفة، إلا أن صفقات سابقة بين الشركتين قدرت بمليارات الدولارات، ويرى جيرونيمو أن هذا التعاون قد يثير قلق الجهات التنظيمية، خاصة في ظل القضايا السابقة المتعلقة بهيمنة جوجل.

وكانت وثائق قضائية قد كشفت أن جوجل دفعت أكثر من 26 مليار دولار في عام 2021 وحده لشركات من بينها آبل، مقابل جعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على أجهزة آيفون، قبل صدور حكم قضائي أمريكي في 2024 يعتبر جوجل محتكرا غير قانوني لسوق البحث.

كما سبق للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن أعربت عن مخاوفها من صفقات كبرى بين عمالقة التكنولوجيا، خشية استغلال نفوذهم للحفاظ على الهيمنة السوقية. 

وفي هذا السياق، صنفت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA آبل وجوجل كشركتين تتمتعان بـ“وضع سوقي استراتيجي”، ما يمنحها صلاحيات لفرض تغييرات تنظيمية عند الضرورة.

آبل Siri جوجل الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

كابتن إسلام حمزة

صديق والده: رحيل إسلام حمزة صدمة كبيرة وكان مثالًا للأخلاق وموهبة كروية

للنشر6##موظف محكمة يلقى مصرعه دهسا بقطار|وزملاء العمل: الشهامة لم تكن عليه جديدة

مصرع موظف حاول إنقاذ فتاة تحت عجلات القطار.. زملاؤه: شهيد الشهامة

محمد صلاح

صلاح ضد التاريخ والسنغال.. هل يفك قائد الفراعنة العقدة الإفريقية؟

بالصور

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد