يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها.. كم يبلغ راتب تيم كوك؟

تيم كوك
تيم كوك
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل Apple، عن تقاريرها السنوية للمساهمين لعام 2025، والتي تكشف تفاصيل العمليات الداخلية للشركة وتعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين، وذلك وفقا لمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

وأظهرت الوثائق أن الرئيس التنفيذي لـ آبل “تيم كوك” حصل على تعويض إجمالي بلغ 74.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن العام السابق الذي حصل فيه على 74.6 مليون دولار، وكان الهدف المعلن للشركة لعام 2025 هو 59 مليون دولار فقط، لكن حوافز الأداء زادت هذا المبلغ بشكل كبير.

آبل تكشف أسرار ثروات قيادتها

توزعت مكافآت تيم كوك على 3 ملايين دولار راتب أساسي لم يتغير منذ 2016، و57.5 مليون دولار مكافآت أسهم، و12 مليون دولار مكافآت غير متعلقة بالأسهم. 

كما شملت التعويضات 1.7 مليون دولار أخرى لتغطية مزايا مثل الأمن والطائرات الخاصة لاستخدامه الشخصي والمهني، ومن اللافت أن راتب “تيم كوك” الأساسي لم يتغير منذ 2016.

تأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه آبل تغييرات قيادية، مع إعلان تيم كوك عن نيته تقليل عبء عمله والتوجه لمنصب رئيس مجلس الإدارة. 

ويتوقع أن يتولى جون تيرنوس، رئيس قسم الهندسة، منصب الرئيس التنفيذي المقبل للشركة.

أما كبار المسؤولين التنفيذيين من أصول هندية، فقد أظهر التقرير تعويضات بارزة لهم أيضا، فقد حصل سابيه خان، الرئيس التنفيذي للعمليات، على 27 مليون دولار، شملت 1 مليون دولار راتبا أساسيا و22 مليون دولار مكافآت أسهم. 

بينما حصل كيفان باريك، المدير المالي، على 22.4 مليون دولار، منها 891519 دولار راتبا أساسيا و18.4 مليون دولار مكافآت أسهم.

شهد عام 2024 لشركة آبل أرقاما قياسية في المبيعات، حيث حققت الشركة أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق في ديسمبر، كما سجل ربع يونيو نموا مزدوج الرقم في مبيعات آيفون وMac والخدمات. 

وبلغت قيمة أسهم آبل السوقية 4 تريليونات دولار لأول مرة في أكتوبر، لتصبح ثالث شركة عامة تصل إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وفي شهر أكتوبر الماضي، قال كوك إنه يتوقع أخبارا إيجابية إضافية مع إعلان أرباح ربع العطلات، واصفا الربع القادم بأنه قد يكون “الأفضل” في تاريخ آبل.

توضح هذه البيانات كيف تكافئ آبل قيادتها العليا، مع الحفاظ على هيكل الحوافز الذي يعكس أداء الشركة ونجاحاتها المالية في 2025.

تأتي هذه الأرقام في وقت تتأهب فيه الشركة لتغييرات قيادية محتملة، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل تيم كوك وقيادة آبل في الأعوام المقبلة.

آبل راتب تيم كوك مستقبل تيم كوك أرباح آبل

