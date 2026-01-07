قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد ديالو يسطع مجددا ويحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية
«الكشكي»: حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد يعكس الوحدة الوطنية وروح المواطنة|فيديو
الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

لطالما شكلت ترقيات الكاميرا محورا أساسيا في استراتيجية آبل لتجديد هواتف آيفون سنويا، حتى في السنوات التي تبدو فيها التحسينات محدودة على الورق. 

إلا أن مذكرة استثمارية جديدة تشير إلى أن آبل تستعد لقفزة كبيرة وغير مسبوقة في مجال التصوير الفوتوغرافي على هواتف آيفون، وإن كان على المستخدمين الانتظار لعدة سنوات قبل أن تتحول هذه الخطط إلى واقع.

وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار "مورجان ستانلي"، تعمل آبل على إدخال كاميرا بدقة 200 ميجابكسل إلى سلسلة هواتف آيفون بحلول عام 2028. 

وإذا التزمت الشركة بهذا الجدول الزمني، فمن المتوقع أن يظهر أول آيفون مزود بمستشعر 200 ميجابكسل مع طرازات عام 2028، والتي يرجح أن تحمل اسم سلسلة iPhone 21.

آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل قيد التطوير

ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن كاميرا بدقة 200 ميجابكسل في هواتف آبل، ففي العام الماضي، كشف المسرب الشهير على منصة Weibo، المعروف باسم Digital Chat Station، أن آبل تختبر داخليا هذا النوع من المستشعرات لهواتف آيفون مستقبلية، دون تحديد موعد واضح لطرحه. 

إلا أن تقرير مورجان ستانلي الجديد يقدم إطارا زمنيا أكثر دقة، مشيرا إلى أن هذه الترقية لا تزال تفصلها عدة أجيال عن الوصول للمستخدمين.

في الوقت الحالي، تعتمد آبل على مستشعرات بدقة 48 ميجابكسل في جميع كاميرات آيفون الخلفية، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية والواسعة جدا والمقربة. 

وبدأ الانتقال من 12 إلى 48 ميجابكسل مع الكاميرا الأساسية، قبل أن يمتد لاحقا إلى العدسات الأخرى، ما أتاح تحقيق توازن بين التفاصيل العالية وتقنيات التصوير الحاسوبي مثل دمج البكسلات. 

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن تحافظ آبل على هذه الدقة في الأجيال القادمة، بما في ذلك سلسلة iPhone 18 وحتى طرازات عام 2027.

آيفون 17 برو ماكس

سامسونج موردا رئيسيا رغم المنافسة

ومن أبرز النقاط التي كشف عنها التقرير، أن شركة سامسونج مرشحة لتكون المورد الرئيسي لمستشعر الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل لهواتف آيفون 2028، رغم المنافسة التاريخية بين الشركتين في سوق الهواتف الذكية. 

ويعد هذا التعاون أمرا غير مستغرب، إذ توفر سامسونج بالفعل عدة مكونات أساسية لأجهزة آبل، كما أشار التقرير إلى إمكانية تصنيع هذه المستشعرات في مصنع سامسونج بمدينة أوستن في ولاية تكساس، في انسجام مع توجه آبل لتوسيع نطاق التصنيع داخل الولايات المتحدة.

استراتيجية سلاسل التوريد وراء التأخير

ويرجع تأجيل الانتقال إلى كاميرات 200 ميجابكسل، جزئيا، إلى استراتيجية آبل في إدارة سلاسل التوريد، إذ يرى محللو مورجان ستانلي أن الشركة تسعى إلى تنويع مورديها وعدم الاعتماد المفرط على طرف واحد، وهو ما قد يفسر تأخر هذه الخطوة مقارنة بتوقعات سابقة رجحت ظهورها مع جيل iPhone 18.

Face ID استثناء مع تطور تقني مرتقب

في المقابل، لا يتوقع التقرير أي تغييرات قريبة في سلسلة توريد مستشعرات Face ID، والتي تعتمد حاليا على مورد واحد هو شركة LITE، ومع ذلك، قد تشهد التقنية نفسها تطورا مهما، إذ جدد محللو مورجان ستانلي توقعاتهم بإطلاق Face ID مدمج تحت الشاشة في عام 2027، تزامنا مع الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون.

آبل هواتف آيفون آيفون بكاميرا 200 ميجابكسل هواتف آيفون 2028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

النفط

توسع نفطي يضع غانا على خريطة مراكز الطاقة في غرب إفريقيا

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

ديمقراطيون يناقشون مستقبل مرشحي 2028 وأهمية الأمن والسلامة في السياسة الأمريكية

بيت التمويل الكويتى

لتنويع المصادر.. بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 5 سنوات

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

المزيد