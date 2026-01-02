كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي

بعد سنوات من سيطرة سامسونج وجوجل على سوق الهواتف القابلة للطي، يبدو أن آبل أصبحت جاهزة أخيرا لدخول هذا المجال، وفقا للتسريبات الأخيرة وتقارير المحللين، من المتوقع أن يتم الكشف عن أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، وهو ما قد يكون أكثر هواتف آيفون طموحا حتى الآن.

مواصفات آيفون Fold المنتظرة

- تاريخ الإصدار: من المتوقع في سبتمبر 2026، مع احتمالية تأجيل بعض الشحنات إلى 2027 بسبب مشاكل في الإنتاج.

- الشاشة الداخلية: شاشة OLED قابلة للطي بقياس 7.8 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 عند فتحها.

- الشاشة الخارجية: شاشة تغطي 5.5 بوصة مع كاميرا مثقوبة.

- المعالج: معالج A20 Pro بتقنية 2 نانومتر من TSMC.

- المودم: مودم Apple C2 مع دعم 5G mmWave.

- الذاكرة والتخزين: 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع خيارات تخزين 256 + 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

- الكاميرات: أربع كاميرات في المجموع كاميرتان خلفيتان بدقة 48 ميجابكسل، كاميرا داخلية بدقة 24 ميجابكسل تحت الشاشة، وكاميرا سيلفي أمامية مثقوبة.

- البطارية: سعة بين 5400 مللي أمبير و 5800 مللي أمبير (أكبر بطارية آيفون على الإطلاق).

- المزايا الحيوية: Touch ID في زر الطاقة، مع عدم وجود Face ID.

- السعر المبدئي: بين 2000 دولار و 2500 دولار.

آيفون قابل للطي

التصميم والشاشة

من المتوقع أن يأتي آيفون Fold بتصميم شبيه بالكتاب، مشابه لسلسلة سامسونج Galaxy Z Fold، حيث سيحتوي الهاتف على شاشة داخلية قابلة للطي مع شاشة خارجية ثانوية، مع التركيز على تقليل الطية الظاهرة، باستخدام مفصلات من المعدن السائل وألواح معدنية لتوزيع الضغط.

السمك والمستشعرات الحيوية

سيكون الهاتف بسمك 4.5 مم عند فتحه و 9 مم عند طيه، مما يجعله أنحف من آيفون Air، ويتوقع أن يستبدل Face ID بـ Touch ID في زر الطاقة، لتوفير مساحة داخلية قيمة.

المعالج والتقنيات

سيعمل الهاتف بمعالج A20 Pro المبني بتقنية 2 نانومتر، مع مودم C2 الذي يدعم 5G mmWave، هذا التحسين في الأداء والكفاءة سيجعل من آيفون Fold جهازا قويا ومتوافقا مع التقنيات الحديثة.

السعر والتوافر

من المتوقع أن يبدأ سعر آيفون Fold من 2000 دولار، ليضعه ضمن فئة الهواتف الفاخرة، وهو ما يجعله أغلى من آيفون 18 Pro Max، هذا السعر يتماشى مع الأسعار المرتفعة للهواتف القابلة للطي من شركات مثل سامسونج.

المنافسة مع سامسونج

تستعد سامسونج لإطلاق جهاز قابل للطي Wide Fold في نفس توقيت آيفون Fold، مما سيخلق منافسة قوية في السوق، يتوقع أن تتسارع نمو السوق القابل للطي بنسبة 30% سنويا إذا دخلت آبل في هذا المجال.