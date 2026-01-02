قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
آيفون مبتكر وماك بوك اقتصادي.. آبل تعد مفاجآت مذهلة في 2026

شيماء عبد المنعم

شهدت شركة آبل عام 2025 مزدحما بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك جهاز MacBook Pro الجديد، وساعة Apple Watch Ultra 3، وسلسلة iPhone 17 التي جلبت تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، ومع ذلك، يبدو أن الشركة لا تخطط لتخفيف وتيرتها في 2026، بل على العكس، حيث قد يكون العام الجديد أكثر إثارة.

وفقا للتقارير، تخطط آبل لإطلاق مجموعة واسعة من المنتجات والتحديثات عبر تشكيلة أجهزتها، إليك لمحة عن أبرز المنتجات التي قد تطلقها آبل في 2026.

1. آيفون بتصميم قابل للطي:

تعد آبل آخر الشركات الكبرى التي لم تدخل بعد سوق الهواتف القابلة للطي، لكن يبدو أن هذا سيحدث في 2026، وفقا للتسريبات، من المتوقع أن يتم إطلاق أول آيفون قابل للطي في خريف 2026، وقد يأتي بتصميم يشبه جهازين iPhone Air مكدسين فوق بعضهما. 

سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 5.25 بوصة للشاشة الخارجية، بينما ستكون الشاشة الداخلية بحجم 7.6 بوصة، سيستبدل مستشعر Face ID بمستشعر Touch ID مدمج في الجانب لتقليل سمك الهاتف. 

ومن المتوقع أن يتم تزويده بشريحة A20 Pro وأكبر بطارية في تاريخ آيفون بحجم يفوق 5500 مللي أمبير، السعر المتوقع سيكون حوالي 2400 دولار أمريكي.

يفون بتصميم قابل للطي

2. ماك بوك بشاشة OLED:

بينما يعد ماك بوك برو من أقوى الأجهزة في فئته، فإن الشاشة قد تكون النقطة التي تحتاج إلى تحسين، في 2026، من المتوقع أن تتبنى آبل شاشات OLED المدعمة باللمس في أجهزة MacBook Pro القادمة. 

ستكون هذه الشاشات متاحة فقط في موديلات M6 Pro و M6 Max، بينما قد يستخدم موديل M6 الأساسي شاشة IPS تقليدية، من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الأجهزة في أواخر 2026.

3. نظارات AI من آبل:

قد تسعى آبل أيضا لدخول سوق النظارات الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تنافس نظارات آبل الذكية نظارات Meta Ray-Bans، وستأتي مزودة بكاميرات ومكبرات صوت مدمجة، مع إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية والتقاط الصور عبر الأوامر الصوتية، يقال إن آبل قد تكشف عن هذه النظارات في نهاية 2026، مع إطلاق محتمل في 2027.

4. هاتف iPhone 17e:

من المتوقع أن تطلق آبل أول جهاز لها في 2026 في فبراير، وهو iPhone 17e، سيكون هذا الجهاز ثاني طراز في سلسلة الهواتف e من أبل، مع شريحة A19 ومجموعة من التحسينات في التصميم مثل الحواف الأنحف، يتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بسعر مشابه لسعر iPhone 16e.

5. هاتفي iPhone 18 Pro و Pro Max:

من المتوقع أن تأتي أجهزة iPhone 18 Pro القادمة بتصميم موحد جديد، مع ألوان جديدة، قد تقوم آبل أيضا بإزالة جزيرة الديناميكية وتحسين مستشعر Face ID ليصبح تحت الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك كاميرا رئيسية مزودة بفتحة متغيرة تسمح للمستخدمين بتعديل عمق المجال يدويا، سيتم تزويد هذه الهواتف بشريحة A20 Pro الجديدة. من المتوقع إطلاق هذه الأجهزة في سبتمبر 2026 جنبا إلى جنب مع آيفون القابل للطي.

6. جهاز iPad Mini OLED:

يتوقع أن يحصل iPad Mini على شاشة OLED لأول مرة في 2026، بعد iPad Pro. سيأتي الجهاز أيضا بتصميم مقاوم للماء، وسيدعمه شريحة A20 Pro القادمة من أجهزة iPhone 18 Pro، قد يتم طرح iPad Mini 8 في أواخر 2026 بسعر أعلى بحوالي 100 دولار في الأسواق الأمريكية.

7. ماك بوك منخفض التكلفة:

لمن يبحث عن جهاز MacBook بأسعار معقولة، قد تطلق آبل جهاز MacBook جديد موجه للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، من المتوقع أن يستخدم الجهاز شريحة A18 Pro من iPhone 16 Pro، مع شاشة LCD بحجم 13 بوصة، يتوقع أن يتم تسعير الجهاز بحوالي 599 دولار، ويستهدف بشكل خاص الطلاب.

منتجات أخرى قد تطلقها آبل في 2026:

آيباد الجيل 12

iPad Air M4

MacBook Air M5

MacBook Pro M5 Pro و M5 Max

Mac mini M5

Mac Studio M5 Ultra

Apple Studio Display 2

iMac M5 و M5 Max

Mac Pro M5 Ultra

Apple Home Hub

Apple HomePod mini

Apple TV 4K

Apple AirTag 2

Apple Security Cameras

Apple Watch Series 12

تحديث AirPods Pro 3

iOS 26.4 مع تحديث Siri

iOS 27 و MacOS 27

باختصار، يبدو أن 2026 سيكون عاما مليئا بالإصدارات المبتكرة من آبل، مع تحديثات رئيسية عبر مجموعة من الأجهزة والأنظمة.

