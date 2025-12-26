صدمة لعشاق آيفون وماك.. آبل توقف عشرات الأجهزة كأكبر تصفية في تاريخها

مع اقتراب نهاية عام 2025، شهدت منتجات آبل Apple، تغييرات كبيرة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، وفي خطوة هادئة لكن حاسمة، أوقفت الشركة 25 جهازا وإكسسوارا خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يشير إلى نهاية عدة خطوط إنتاج شهيرة وبدء عهد جديد في تطور النظام البيئي لشركة آبل.

ورغم أن معظم هذه التوقفات كانت متوقعة، إلا أن بعضها لاقى اهتماما أكبر، خاصة في جانب هواتف آيفون، حيث اتخذت آبل خطوات جريئة في إيقاف بعض التصميمات التي ظلت لفترة طويلة.



إيقاف سلسلة iPhone SE وظهور تغييرات كبيرة في التصميم



أكبر التغييرات في 2025 تمثلت في إيقاف سلسلة iPhone SE، حيث أوقفت آبل طراز iPhone SE الجيل الثالث في فبراير بعد إطلاق iPhone 16e، مما يضع حدا لفترة طويلة بدأت منذ 2016.

مع هذه الخطوة، أوقفت آبل بيع أي هاتف آيفون يحتوي على زر Home أو تقنية Touch ID أو شاشة LCD أو منفذ Lightning، هذه القطيعة تعكس تحولا كبيرا في مسار تصميم آيفون.

سلسلة iPhone SE كانت توفر خيارا مدمجا لمستخدمي الهواتف الصغيرة أو الذين يفضلون Touch ID، وفي 2025، تم إنهاء هذه السلسلة رسميا.

iPhone SE

توديع آيفون بلس

حظي طراز آيفون بلس أيضا بتغيير جذري هذا العام، حيث تم إيقاف كل من iPhone 14 Plus و iPhone 15 Plus، ومن المتوقع أن يكون iPhone 16 Plus آخر طراز من هذه الفئة، ما يشير إلى أن آبل قد تكون بصدد استبدال مفهوم آيفون بلس بـ iPhone Air النحيف، ولا يتوقع عودة هذا الطراز قريبا.

iPhone 15 Plus

إيقاف 7 طرازات من آيفون في 2025

بشكل عام، أوقفت آبل سبعة طرازات من آيفون في 2025، من بينها iPhone 16 Pro Max و iPhone 16 Pro، اللذين تم استبدالهما بسلسلة iPhone 17 Pro، إلى جانب iPhone 15، iPhone 15 Plus، iPhone 14، iPhone 14 Plus، وiPhone SE.

تحسينات في جهاز آيباد وأجهزة آبل الأخرى

من جانب آخر، شهد جهاز آيباد في 2025 تحسينات داخلية حيث تم تحديث معظم الأجهزة بشريحة أسرع مع الحفاظ على التصاميم الحالية، تم إيقاف iPad Pro المزود بشريحة M4 و iPad Air مع شريحة M2 بعد تقديم نماذج جديدة.

أما بالنسبة لساعات Apple Watch، فقد شهدت أيضا تحديثات ملموسة، تم إيقاف Apple Watch Ultra 2 و Series 10، في حين تم تقديم Apple Watch Ultra 3 و Series 11 مع تحسينات إضافية، لكن لم يشهد العام أي تغييرات جذرية في المعالج.

إيقاف أجهزة ماك وتحديثاتها

وفيما يتعلق بأجهزة ماك، أوقفت آبل بعض الطرازات مثل Mac Studio مع شرائح M2 Max و M2 Ultra، وكذلك MacBook Pro 14 بوصة المزود بشريحة M4، بالإضافة إلى MacBook Air بنماذج M3، وحتى MacBook Air 13 بوصة الذي كان مزودا بشريحة M2 تم سحبه من الأسواق.

تغيير في الإكسسوارات وتوجه نحو USB-C

كما أقدمت آبل على تقليص تشكيلة إكسسواراتها، حيث تم استبدال AirPods Pro 2 بـ AirPods Pro 3، بينما أصبح طراز Vision Pro مع شريحة M2 قديما ليحل محله إصدار أحدث.

كما تم تحديث عدة شواحن وكابلات، بما في ذلك إيقاف كابل Lightning إلى 3.5mm، وهو تطور مهم يعكس التوجه الكامل نحو اعتماد USB-C، بعض هذه التغييرات كانت محصورة في أسواق محددة مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الهند، اليابان وكندا.