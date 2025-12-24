بشاشة خالية من التجاعيد.. آبل تكشف عن تصميم أول آيفون قابل للطي iPhone Fold

بعد شهور من الشائعات، ظهر هاتف iPhone Fold القابل للطي من آبل في أولى الصور المسربة التي تظهر تصميمه بشكل لافت.

وتشير التقارير إلى أن أول آيفون بتصميم قابل للطي سيأتي مع شاشة قابلة للطي بتقنية مبتكرة تضمن تقليل ظهور التجاعيد إلى حد كبير.

في مقطع فيديو نشره جون بروسير عبر قناة Front Page Tech، تم الكشف عن التصميم الكامل للهاتف القابل للطي.

ويؤكد بروسير، أن آبل اختارت تصميما يشبه الكتاب القابل للطي بدلا من التصميم التقليدي على شكل صدفة، وهي خطوة مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

تصميم iPhone Fold

تصميم الشاشة وابتكار آبل

يقال إن iPhone Fold يحتوي على شاشة أمامية بحجم 5.5 بوصة، بينما ستكون الشاشة الداخلية بحجم 7.8 بوصة.

لكن النقطة الأكثر إثارة في الهاتف هي التجاعيد القليلة أو المعدومة، حيث تشير التقارير إلى أن آبل استخدمت مجموعة من التقنيات لضمان عدم ظهور التجاعيد عند طي الهاتف، بما في ذلك لوحة معدنية لتوزيع الضغط و معدن سائل في المفصل، بالإضافة إلى شاشة لمس مدمجة.

كما تتماشى هذه التفاصيل مع التقارير السابقة التي أفادت بأن آبل قد طورت زجاجا مرنا فائق الرقة UFG خصيصا لمواجهة مشكلة التجاعيد في الأجهزة القابلة للطي.

أبعاد الهاتف

يتميز iPhone Fold بتصميم مضغوط، حيث يبلغ سمكه 9 مم عند الطي، بينما ينخفض إلى 4.5 مم عند فتحه، ما يعزز سهولة حمله واستخدامه.

الأداء والبطارية والكاميرات

من المتوقع أن يأتي iPhone Fold مزودا بمعالج A20 Pro، إلى جانب مودم C2 من الجيل الثاني، وبطارية ذات كثافة عالية تضمن أداء متميزا وعمرا طويلا للبطارية.

أما بالنسبة للكاميرات، فسيحتوي الهاتف على كاميرتين خلفيتين في وحدة تشبه تلك الموجودة في iPhone Air، بالإضافة إلى كاميرا واحدة على الشاشة الخارجية وأخرى على الشاشة الداخلية، مع ذلك، لا يتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا تحت الشاشة.

مستشعر بصمة الإصبع وغياب Face ID

من المتوقع أن يتخلى iPhone Fold عن ميزة Face ID لصالح مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة الذي تم نقله إلى الجزء العلوي من الجهاز، مما يسهم في تحسين سهولة الاستخدام.

الأسعار والتوافر

يتوقع أن يتوفر iPhone Fold بلونين فقط هما الأسود و الأبيض، مع سعر يتراوح بين 2000 و 2500 دولار أمريكي، مما يجعله أحد الأجهزة القابلة للطي الراقية التي قد تثير اهتمام محبي التكنولوجيا.

إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن iPhone Fold يعد بتقديم تجربة جديدة في عالم الهواتف القابلة للطي، مع مميزات مبتكرة تجعل منه منافسا قويا في سوق الأجهزة الذكية.