قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق.. أسرار مثيرة حول آيفون 17e تربك توقعات الخبراء

آيفون 17e
آيفون 17e
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تكشف آبل عن هاتف آيفون 17e خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك وفقا لتسريب جديد قادم من كوريا الجنوبية.

ويشير التسريب إلى أن هاتف آيفون 17e، سيحصل على شاشة من نوع OLED مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 15. 

آيفون 17e قد يأتي بحواف أنحف إلى جانب دايناميك آيلاند
 

وبحسب التقرير، فإن شركاء آبل في مجال الشاشات BOE وSamsung Display وLG Display، يستعدون لبدء شحنات الشاشات المخصصة لهذا الطراز. 

ويتوافق ذلك مع تسريبات سابقة تحدثت عن حصول الهاتف على ترقية تصميمية تشمل حواف شاشة أنحف.

ووفقا لتقرير موقع The Elec الكوري، فقد تم اختيار شركة BOE لتكون المورد الرئيسي لشاشات OLED الخاصة بـ iPhone 17e، والذي يتوقع الإعلان عنه رسميا مطلع العام المقبل. 

وتشير المعلومات إلى أن الشركات الثلاث تستعد لشحن نحو 8 ملايين وحدة من شاشات OLED خلال النصف الأول من عام 2026.

كما سيعتمد الهاتف بحسب التسريبات على لوحة LTPS OLED المستخدمة سابقا في iPhone 16e ولكن مع تقليص طفيف في حواف الشاشة، ما يعني استمرار اعتماد شاشة بقياس 6.1 بوصة مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 14، مع تحسينات تمنح الهاتف مظهرا أكثر حداثة وقد تقلل من أبعاده الإجمالية.

يضيف التقرير أن آبل تخطط لاستخدام شاشات LTPO في طرازات iPhone 17 الأساسية، بينما تواصل BOE دورها كمورد رئيسي لشاشات سلسلة “e”.

كما تشير التسريبات السابقة إلى أن آيفون 17e سيتخلى عن النوتش لصالح تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island أسوة بطرازات iPhone 16 والطرازات المرتقبة من iPhone 17. 

ويتوقع أن يأتي هاتف آيفون 17e، بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 60 هرتز، وأن يبدأ سعره من 4499 يوان صيني.

ومن المنتظر أن تطلق آبل الهاتف في مايو من العام المقبل، مع اعتماد معالج A19 بعدد أقل من أنوية الرسوميات مقارنة بطرازات iPhone 17، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

آيفون 17e هاتف iPhone 17e iPhone 17e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس مع عمرو سعد

صابرين

صابرين : انتظروا بنات سميحة..ومشروعي مقرئة للقرآن الكريم توقف l خاص

ولنا في الخيال حب

السينما السعودية تستقبل ولنا في الخيال حب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد