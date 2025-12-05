قبل الإطلاق.. أسرار مثيرة حول آيفون 17e تربك توقعات الخبراء

من المتوقع أن تكشف آبل عن هاتف آيفون 17e خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك وفقا لتسريب جديد قادم من كوريا الجنوبية.

ويشير التسريب إلى أن هاتف آيفون 17e، سيحصل على شاشة من نوع OLED مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 15.

آيفون 17e قد يأتي بحواف أنحف إلى جانب دايناميك آيلاند



وبحسب التقرير، فإن شركاء آبل في مجال الشاشات BOE وSamsung Display وLG Display، يستعدون لبدء شحنات الشاشات المخصصة لهذا الطراز.

ويتوافق ذلك مع تسريبات سابقة تحدثت عن حصول الهاتف على ترقية تصميمية تشمل حواف شاشة أنحف.

ووفقا لتقرير موقع The Elec الكوري، فقد تم اختيار شركة BOE لتكون المورد الرئيسي لشاشات OLED الخاصة بـ iPhone 17e، والذي يتوقع الإعلان عنه رسميا مطلع العام المقبل.

وتشير المعلومات إلى أن الشركات الثلاث تستعد لشحن نحو 8 ملايين وحدة من شاشات OLED خلال النصف الأول من عام 2026.

كما سيعتمد الهاتف بحسب التسريبات على لوحة LTPS OLED المستخدمة سابقا في iPhone 16e ولكن مع تقليص طفيف في حواف الشاشة، ما يعني استمرار اعتماد شاشة بقياس 6.1 بوصة مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 14، مع تحسينات تمنح الهاتف مظهرا أكثر حداثة وقد تقلل من أبعاده الإجمالية.

يضيف التقرير أن آبل تخطط لاستخدام شاشات LTPO في طرازات iPhone 17 الأساسية، بينما تواصل BOE دورها كمورد رئيسي لشاشات سلسلة “e”.

كما تشير التسريبات السابقة إلى أن آيفون 17e سيتخلى عن النوتش لصالح تصميم الجزيرة الديناميكية Dynamic Island أسوة بطرازات iPhone 16 والطرازات المرتقبة من iPhone 17.

ويتوقع أن يأتي هاتف آيفون 17e، بشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 60 هرتز، وأن يبدأ سعره من 4499 يوان صيني.

ومن المنتظر أن تطلق آبل الهاتف في مايو من العام المقبل، مع اعتماد معالج A19 بعدد أقل من أنوية الرسوميات مقارنة بطرازات iPhone 17، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.