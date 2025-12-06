قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليونيسيف : نحو 70 طفلا في غزة قتـ.لوا بعد وقف إطلاق النار
روسيا .. قوات الدفاع الجوي دمرت 116مسيرة أوكرانية ليلا
اليوم.. منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 6-12-2025
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 6-12- 2025
موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025 اليوم السبت
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة
حكم رهن الأسهم للحصول على قرض.. الإفتاء توضح
فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين
أوكرانيا .. إنفجارات قوية تهز مقاطعة فينيتسا
متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: تُصلى قضاء بعد هذه دقيقة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 6-12-2025
رياضة

يواجه منتخب سيدات كرة اليد نظيره الكوبي في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في ثان مباريات كأس الرئيس لترتيب المراكز من 25 إلي 32 ببطولة العالم المقامة في هولندا و ألمانيا .

حصل  المنتخب علي راحة أمس الجمعة  بعد الخسارة من الصين بنتيجة 35-32 قبل أن يلتقي كوبا  اليوم السبت و أوزبكستان الأثنين في نفس التوقيت.

منتخب اليد يخسر جميع مباريات دور المجموعات

شهد دور المجموعات خسارة منتخب سيدات اليد أمام كلا من ، النمسا و هولندا و الأرجنتين ، قبل أن ينافس في كأس الرئيس .

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب اليد كلا من: مى جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، نوران خالد، أمينة هشام، روان سعيد، يارا هانى، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفى، أمينة عاطف، ملك طلعب، مريم أسامة، وفاطمة محمود.

مجموعة سيدات كرة اليد ببطولة العالم

يقع منتخبنا فى المجموعة الخامسة التي تضم: مصر وهولندا والنمسا والأرجنتين. وتبدأ سيدات مصر رحلتهن العالمية وسط طموحات كبيرة لتقديم أداء قوي ومنافسة مشرفة أمام كبار العالم.

 واستطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوز على حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

