اليوم.. منتخب سيدات اليد يواجه كوبا في بطولة العالم

يواجه منتخب سيدات كرة اليد نظيره الكوبي في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في ثان مباريات كأس الرئيس لترتيب المراكز من 25 إلي 32 ببطولة العالم المقامة في هولندا و ألمانيا .

حصل المنتخب علي راحة أمس الجمعة بعد الخسارة من الصين بنتيجة 35-32 قبل أن يلتقي كوبا اليوم السبت و أوزبكستان الأثنين في نفس التوقيت.

منتخب اليد يخسر جميع مباريات دور المجموعات

شهد دور المجموعات خسارة منتخب سيدات اليد أمام كلا من ، النمسا و هولندا و الأرجنتين ، قبل أن ينافس في كأس الرئيس .

قائمة منتخب اليد

وتضم قائمة منتخب اليد كلا من: مى جمعة، جهاد وائل، جنة نور، مروة عيد، نادين طارق، شروق محمود، نوران خالد، أمينة هشام، روان سعيد، يارا هانى، ملك عمرو، تقى كامل، لوجين أسامة، شهد صفى، أمينة عاطف، ملك طلعب، مريم أسامة، وفاطمة محمود.

مجموعة سيدات كرة اليد ببطولة العالم

يقع منتخبنا فى المجموعة الخامسة التي تضم: مصر وهولندا والنمسا والأرجنتين. وتبدأ سيدات مصر رحلتهن العالمية وسط طموحات كبيرة لتقديم أداء قوي ومنافسة مشرفة أمام كبار العالم.

واستطاع منتخب سيدات كرة اليد التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 لأول مرة فى التاريخ، بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا، عقب الفوز على حساب نظيره الكونغولي بنتيجة 23-22 فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في جمهورية الكونغو الديمقراطية.