عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية وجروسي يبحثان التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي، مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، لا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي يعد نموذجا للتعاون والتنسيق بين مصر والوكالة.


وأعرب الوزير عبد العاطي - خلال الاتصال - عن دعم مصر الكامل للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظامها الأساسي، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومنع الانتشار النووي ومصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، كما أعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


كما تناول الاتصال الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

جامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تمنح نوال الدجوى جائزة "خير" للتنمية المستدامة

اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية في البحر الأبيض المتوسط

منال عوض: وزراء المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلية

البابا تواضروس

توقيع كتاب "حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس" | صور

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

تمثيل المخرج محمد سامي

10سنين بقوله لازم تمثل.. مي عمر تكشف موهبة زوجها المدفونة

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

