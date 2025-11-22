الزمالك ينعى نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد

نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى، نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي توفي اليوم السبت.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية بالنادي بخالص العزاء لأسرة الراحل وللاتحاد المصري لكرة اليد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد صباح اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض طوال الفترة الماضية .



أسرة اللعبة تنعي خشبة علي التواصل الاجتماعي

وحرص عدد من أسرة اللعبة علي نعي خشبة عبر صفحات التواصل الإجتماعي ، و أبرزهم عبده عبد الوهاب عضو المجلس السابق ، وقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، بتكليف نبيل خشبة أمين الصندوق الاتحاد ليتولى ملف إعادة صياغة الهيكلة الإدارية للاتحاد منذ النجاح في الانتخابات العام الماضي .

وبدأ خشبة في وضع رؤية للهيكل الإداري داخل الاتحاد لتتماشى مع التطوير الذي يسعى مجلس الإدارة في تنفيذه على كافة جميع الإدارات واللجان المختلفة.