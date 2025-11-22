عمر جابر يعزي جماهير الزمالك في وفاة محمد صبري

تقدم عمر جابر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بواجب العزاء إلى جماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم النادي السابق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو الزامبي.

أكد قائد الزمالك أن مواجهة زيسكو غدًا تمثل بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، مشددًا على تطلع اللاعبين لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستدعم الفريق في اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.