الاتحاد المصري لكرة اليد ينعى أمين الصندوق نبيل خشبة

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم، وفاة الأستاذ نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد، في بيان رسمي.

وقال في بيانه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ينعي الاتحاد المصري لكرة اليد الأستاذ/ نبيل خشبة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

وأكد الاتحاد أن الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة العشاء في محافظة أسيوط، على أن يقام العزاء غدًا في أسيوط، وبعد غدٍ في القاهرة، بحضور قيادات الاتحاد وعدد من رموز الرياضة المصرية.

ويُعد الراحل نبيل خشبة أحد الشخصيات البارزة داخل منظومة كرة اليد المصرية، حيث قدم سنوات طويلة من العمل الإداري وخدمة اللعبة، وأسهم في مسيرة التطوير التي شهدها الاتحاد خلال الأعوام الماضية.

وتقدم أسرة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأسرة الرياضة المصرية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.