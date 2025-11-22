قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
الاتحاد المصري لكرة اليد ينعى أمين الصندوق نبيل خشبة

نبيل خشبة
نبيل خشبة
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم، وفاة الأستاذ نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد، في بيان رسمي.

وقال في بيانه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ينعي الاتحاد المصري لكرة اليد الأستاذ/ نبيل خشبة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

وأكد الاتحاد أن الجنازة ستقام اليوم بعد صلاة العشاء في محافظة أسيوط، على أن يقام العزاء غدًا في أسيوط، وبعد غدٍ في القاهرة، بحضور قيادات الاتحاد وعدد من رموز الرياضة المصرية.

ويُعد الراحل نبيل خشبة أحد الشخصيات البارزة داخل منظومة كرة اليد المصرية، حيث قدم سنوات طويلة من العمل الإداري وخدمة اللعبة، وأسهم في مسيرة التطوير التي شهدها الاتحاد خلال الأعوام الماضية.

وتقدم أسرة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأسرة الرياضة المصرية، بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته.

وفاة نبيل خشبة نبيل خشبة الاتحاد المصري لكرة اليد اتحاد اليد

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

احمد عيد

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عيد.. تفاصيل

الونسو

تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

شيكوبانزا

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

