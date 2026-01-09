عناصر من إدارة الهجرة الأمريكية يطلقون النار على شخصين في بورتلاند

أفادت شبكة ABC الأمريكية بأن عملاء فيدراليين تابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية أطلقوا النار على شخصين في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

وأكدت شرطة بورتلاند وقوع الحادث، وقالت إن الشخصين نُقلا إلى المستشفى، دون أن تُفصح عن حالتهما الصحية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الخميس بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت متظاهرة في مدينة مينابوليس خلال احتجاج على مقتل رينيه نيكول جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

مقتل امرأة في مينابوليس



وأثار مقتل امرأة على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس خلال عملية تفتيش للهجرة، غضبًا شعبيًا واسعًا وروايات متضاربة حول ملابسات الحادث.