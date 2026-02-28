عمرو الليثي ببرنامج إنسان تاني : قمة الجحود إنك تقدم كل شيء ولا تجد التقدير

قال الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. مش هيفتكروا ليك غير تقصيرك رغم انك لم تبخل باي شئ ، وكنت تساعد الجميع وتقف في ضهر كل محتاج ، ودائماً سباق بالخير طول عمرك ، ولو جاءت لحظة واحدة لم تستطع تقديم شئ لهم تجدهم ينكروا ما تقدمه ولا يفتكروا إلا هذه اللحظة .

وتابع الليثي وفي لحظة تصبح في عيونهم الشخص غير الخدوم ومش جدع وينسوا كل كل شئ حلو عملته معاهم ويطلعوا فيك كل العيوب ويكيلوا الاتهامات لك

واختتم الليثي .. ان هذه الاشخاص وهؤلاء الناس لاتدخل معاهم في مناقشة وإنما قل لهم شكرا واترك المكان ولا تشغل بالك بالتبرير او القسم او تحاول تقدم دليل براءتك وتتركهم فورا ، وهنا سيشعروا بغيابك وسوف يعرفون قيمتك ويعرفوا الفرق بين الناس الذهب والناس الفالصوا ولهذا انت انسان تاني

يأتي اذاعة برنامج إنسان في إطار سعي الدكتور عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

والبرنامج يقدم قصص إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي د. عمرو الليثي

كما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح ونماذج الشخصيات في المجتمع واجهت التحديات الصعبة وبعد ذلك قررت أن تبدأ من جديد.

