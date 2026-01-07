اليابان تقدم احتجاجاً إلى الصين بشأن مؤشرات استكشافات جديدة للغاز

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم، الأربعاء، أن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا إلى الصين بعد ظهور مؤشرات على أنشطة جديدة لاستكشاف الغاز البحري في بحر الصين الشرقي.

وسبق وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الرئيس دونالد ترامب دعا رئيسة الوزراء اليابانية سنا تاكايتشي، خلال مكالمة هاتفية لزيارة الولايات المتحدة هذا العام، في أول رحلة للزعيمة المحافظة المتشددة إلى الولايات المتحدة منذ توليها منصبها في أكتوبر.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين اليابان والصين، ما زاد من حدة التوترات في المنطقة.

وتسعى الولايات المتحدة، الحليف المقرب لليابان، إلى تعزيز علاقاتها مع طوكيو، وفي الوقت نفسه، إلى استقرار علاقاتها مع بكين قبل الزيارة المرتقبة لترامب إلى الصين في أبريل.

أجرت بكين مناورات عسكرية لمدة يومين في المياه قبالة تايوان.

وقد أثارت تاكايتشي، أول رئيسة وزراء يابانية، غضب الصين أواخر العام الماضي عندما صرّحت بأن أي عمل عسكري صيني ضد تايوان قد يكون مبرراً لرد عسكري ياباني، متجاوزةً بذلك الغموض الاستراتيجي الذي اتسم به القادة اليابانيون السابقون بشأن هذه المسألة الحساسة.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن تاكايتشي وترامب اتفقا على التنسيق لعقد الزيارة هذا الربيع.

وأشارت وكالة كيودو للأنباء اليابانية إلى أن زيارة تاكايتشي قد تتزامن مع مهرجان أزهار الكرز السنوي في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية إن الزعيمين أكدا أنهما سيعملان على "كتابة فصل جديد في تاريخ التحالف الياباني الأمريكي" في العام الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، وأنهما سيعملان على "تعميق العلاقات الودية" بين البلدين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.