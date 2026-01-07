إيران.. «جيش الظلم» تعلن مسئوليتها عن استهداف أحد عناصر الأمن في مدينة إيرانشهر

أعلنت جماعة “جيش الظلم” الإرهابية، في بيان، مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف أحد عناصر الأمن في مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوتشستان الإيرانية، والذي أدى إلى مقتله.

وفي وقت لاحق من اليوم، الأربعاء، أعلن مركز المعلومات التابع لقيادة قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، استشهاد أحد كوادر الأمن الداخلي في مدينة إيرانشهر على يد مجهولين.

وقال المركز، في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، إن "قوى الأمن الداخلي تُجري تحقيقاتها لتحديد هوية مرتكب أو مرتكبي هذا الحادث".

وأضاف مركز المعلومات أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا".

يبلغ عدد سكان مدينة إيرانشهر أكثر من 250 ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران.