إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

أعدمت إيران رجلاً متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل، حسبما أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم، الأربعاء، وذكرت أن المتهم هو علي أردستاني.

في خضم حرب خفية استمرت لعقود مع إسرائيل، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد.

وقال ميزان: "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي أردستاني بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الموساد من خلال تقديم معلومات حساسة للبلاد، وذلك بعد موافقة المحكمة العليا وعبر الإجراءات القانونية".

وقد ازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ هذا العام، في أعقاب المواجهة المباشرة بين العدوين الإقليميين في يونيو، عندما ضربت القوات الإسرائيلية والأمريكية المنشآت النووية الإيرانية.