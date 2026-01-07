قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

محمد على

أعدمت إيران رجلاً متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل، حسبما أفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم، الأربعاء، وذكرت أن المتهم هو علي أردستاني.

في خضم حرب خفية استمرت لعقود مع إسرائيل، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد.

وقال ميزان: "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي أردستاني بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الموساد من خلال تقديم معلومات حساسة للبلاد، وذلك بعد موافقة المحكمة العليا وعبر الإجراءات القانونية".

وقد ازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل ملحوظ هذا العام، في أعقاب المواجهة المباشرة بين العدوين الإقليميين في يونيو، عندما ضربت القوات الإسرائيلية والأمريكية المنشآت النووية الإيرانية.

إيران إسرائيل التجسس التجسس لصالح إسرائيل المخابرات الإسرائيلي حكم الإعدام الموساد المنشآت النووية الإيرانية

