الذهب يتخلى عن مكاسبه مع جني الأرباح وصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات جني الأرباح عقب الارتفاعات القياسية الأخيرة، في وقت واصل فيه الدولار تحقيق مكاسب حدت من شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,466.19 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسيا عند 4,549.71 دولار في 26 ديسمبر.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.4% إلى 4,474.40 دولار للأوقية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع استقرار الدولار ضمن نطاق تداولات ضيق قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، ما زاد من تكلفة حيازة الأصول المقومة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة حادة يعد ضروريا خلال العام الحالي لدعم استمرار النمو الاقتصادي.

ويتوقع المستثمرون أن يقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، وسط ترقب لبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثا عن إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

وعادةً ما تستفيد الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، من انخفاض أسعار الفائدة، فضلا عن ارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 80.34 دولار للأوقية، بعدما بلغت مستوى قياسيا عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

كما تراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 2,373.0 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2,478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، رغم ارتفاعه بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 1,777.22 دولار للأوقية.

