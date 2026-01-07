قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن عن خطة لبيع النفط الفنزويلي العالق تحت الحصار الأمريكي

ترامب
ترامب
محمد على

كشف الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب  عن خطة لتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق في فنزويلا تحت الحصار الأمريكي.

وفي حديث ترامب إشارة أخرى إلى أن واشنطن تنسق مع الحكومة الفنزويلية منذ القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

يقبع مادورو في سجن بنيويورك بانتظار توجيه تهم تتعلق بالمخدرات بعد اختطافه صباح السبت.

 وقامت الولايات المتحدة بعمليةعسكرية كاملة أسفرت عن مقتل حوالي 75 شخصاً، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر.

لم تُعلن الولايات المتحدة بعد عن حصيلة القتلى في العملية التي أكدت مجدداً استعدادها للتدخل في أمريكا اللاتينية، ربما في أكثر عملياتها العسكرية جرأةً منذ غزو بنما عام 1989 الذي أسفر عن اعتقال الرئيس البنمي مانويل نورييجا. 

كما لم تُعلن كاراكاس عن عدد القتلى، إلا أن الجيش نشر قائمة تضم 23 اسماً من قتلاه.

أعلن مسؤولون فنزويليون أن جزءاً كبيراً من قوات الأمن التابعة لمادورو قُتل "بدم بارد"، كما أعلنت كوبا مقتل 32 عنصراً من جيشها وأجهزتها الاستخباراتية في فنزويلا. 

وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز، يوم الثلاثاء، الحداد لمدة أسبوع على أرواح أفراد الجيش الذين قُتلوا في الغارة.

أثارت العملية إدانة من روسيا والصين وحلفاء فنزويلا اليساريين، بينما حث حلفاء الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي.

أنكر مادورو، البالغ من العمر 63 عاماً، يوم الاثنين، التهم الموجهة إليه بشأن المخدرات. وقال إنه "رجل نزيه" ولا يزال رئيساً لفنزويلا، وذلك أثناء وقوفه في محكمة مانهاتن مكبلاً من كاحليه ويرتدي زي السجن البرتقالي والبيج.

ويبدو أن الولايات المتحدة ستصادر النفط الفنزويلي
في حين أن مستقبل فنزويلا السياسي لا يزال غير مؤكد وسط مزاعم الولايات المتحدة بأنها ستدير الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

كما يبدو أن ترامب يعمل في الوقت الحالي مع رودريجيز ومسؤولين كبار آخرين من حكومة مادورو، مما خيب آمال المعارضة التي كانت تأمل في لعب دور أكبر.

ترامب النفط الفنزويلي بيع النفط الفنزويلي الحصار الأمريكي دونالد ترامب 50 مليون برميل نيكولاس مادورو غزو بنما روسيا والصين محكمة مانهاتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

مدرب بيراميدز

بيراميدز يواجه جولف يونايتد في أولى ودياته بمعسكر أبوظبي استعدادًا لاستئناف المنافسات

مصطفى محمد

«الغندور» يكشف كواليس حديث إبراهيم حسن مع مصطفى محمد بعد مباراة بنين

بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد