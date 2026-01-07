قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار.. وأتوقع التأهل
مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب
من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
بعد إشادته بمسلسل «الست موناليزا».. محمد بشير: محمد سامي عبقري والأكثر نجاحًا بالوطن العربي
أحمد موسى: الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب ودول بتتقسم ومبدأ مصر «رفض التقسيم»
ناقد رياضي: منتخب الجزائر المرشح الأقوى لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا .. فيديو
بعد التهام جزء من يد طفل ببورسعيد.. الأهالي يُحذّرون: الكلاب الضالة خرجت عن السيطرة وبقت تهدّد حياتنا
أمير صلاح الدين يكشف كواليس دوره الكوميدي كراعي غنم في فيلم «جوازة ولا جنازة»
واشنطن بوست: «غارة مادورو» أسفرت عن مقتل نحو 75 شخصًا في فنزويلا
إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: «غارة مادورو» أسفرت عن مقتل نحو 75 شخصًا في فنزويلا

مادورو وزوجته
مادورو وزوجته
ناصر السيد

أفادت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الأربعاء أن الحكومة الأمريكية تقدر أن حوالي 75 شخصاً لقوا حتفهم خلال الغارة العسكرية التي شنتها يوم السبت للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

قتلى عملية مادورو في فنزويلا

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسئولين مطلعين، أن العدد يشمل عشرات القتلى نتيجة معركة بالأسلحة النارية في مجمعه السكني في كاراكاس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة على الإحاطة لشبكة CNN أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا المشرعين أن الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا في رأسيهما أثناء محاولتهما الفرار من القوات الأمريكية التي كانت تحاول اعتقالهما.

وأوضح المسؤولون، وفقًا للمصادر، أن مادورو وفلوريس ركضا وحاولا الاختباء خلف باب فولاذي ثقيل داخل مجمعهما السكني، إلا أن إطار الباب كان منخفضًا، ما أدى إلى ارتطام رأسيهما بالأرض أثناء محاولتهما الهرب. 

وأضافت المصادر أن عناصر من قوات دلتا ألقوا القبض عليهما وقدموا لهما الإسعافات الأولية بعد إخراجهما من المجمع.

وقدّم كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، والمدعية العامة بام بوندي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، إحاطة لكبار المشرعين لأكثر من ساعتين مساء الاثنين.

مثل مادورو وزوجته أمام المحكمة يوم الاثنين وهما يعانيان من إصابات ظاهرة، وأبلغ محامي فلوريس القاضي بأنها "تعرضت لإصابات بالغة" أثناء اختطافها.

وأضاف: "يُعتقد أيضاً أنها قد تكون مصابة بكسر أو كدمة شديدة في أضلاعها". وطلب محاميها إجراء أشعة سينية وفحصاً طبياً شاملاً لضمان سلامتها.

وخلال الجلسة، تمايلت فلوريس وأمالت رأسها، بينما واجه مادورو صعوبة في الجلوس والوقوف في بعض الأحيان، وفقاً لمراسلين في المحكمة. وأظهرت رسومات تخطيطية لفلوريس في قاعة المحكمة ضمادات على رأسها.

ووصف مسؤولون في الإدارة، قدموا إحاطة للمشرعين يوم الاثنين، إصابة فلوريس في رأسها بأنها طفيفة، بحسب مصادر لشبكة CNN.

وقد طلبت CNN من محامي مادورو وفلوريس التعليق على آخر المستجدات المتعلقة بإصاباتهما.

وأفاد مسؤولون في الإدارة أن بعض عناصر قوة دلتا أصيبوا بجروح أثناء العملية نتيجة اشتباك مسلح واسع النطاق مع قوة رد فعل سريع كوبية كانت متمركزة بالقرب من مجمع مادورو. أُصيبت القوات بالرصاص والشظايا، لكن إصاباتهم ليست خطيرة، ومن المتوقع أن يتعافوا تمامًا، حسبما أكد المسؤولون.

غارة مادورو الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته الأسلحة النارية سيليا فلوريس وزير الخارجية الأمريكي اعتقال مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

مهرجان المسرح العربي ووزارة الثقافة يكرمان نخبة من النجوم ورموز الإبداع المسرحي

الحريق

ساعات الرعب.. ماذا حدث داخل مصحة علاج الإدمان في القليوبية قبل حريقها؟| القصة الكاملة

الطفل آدم

شقيقة جارة الطفل آدم: الكلب عقر جزءا من إيده… وهجمات الكلاب بقت جماعات في بورسعيد

بالصور

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث كل شهر .. احذريها لتخفيف الألم والتقلصات

مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث
مشروبات ممنوعة خلال فترة الطمث

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد