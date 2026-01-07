وثيقة عمرها قرن.. تعهد أمريكي رسمي يحمي جرينلاند من أطماع ترامب

نشرت وسائل إعلام أمريكية وثيقة تعرف بـ"إعلان لانسينج" حول إعلان الولايات المتحدة أنها لن تعترض على سيطرة الدنمارك على جزيرة جرينلاند التي يسعى الرئيس دونالد ترامب للسيطرة عليها، متعللا بأهميتها للأمن القومي لبلاده.

وثيقة أمريكية بشأن جرينلاند

وأفادت شبكة سي إن إن الإخبارية، بأنه في عام ١٩١٦، صدر إعلان من الولايات المتحدة أنها لن تعترض على سيطرة الدنمارك على جرينلاند.

قد تُسلَّط الأضواء مجدداً على وثيقة تاريخية تعود لأكثر من مئة عام، مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بالاستحواذ على جرينلاند رغم الاعتراضات الشديدة من الحكومة الدنماركية وحلفائها الأوروبيين.

وأوضحت "سي إن إن"، أن هذه الوثيقة تعرف باسم إعلان لانسينج.

إعلان لانسينج

في الرابع من أغسطس ١٩١٦، أصدر وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينج، في عهد الرئيس وودرو ويلسون، هذا الإعلان مُخطراً الدنمارك بأن الولايات المتحدة لن تعترض على سيطرة الحكومة الدنماركية على كامل أراضي جرينلاند.

وفي جزء من الوثيقة: "يشرفني، بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الموقع أدناه، والمفوض حسب الأصول من حكومتي، أن أعلن أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تعترض على بسط الحكومة الدنماركية لمصالحها السياسية والاقتصادية على كامل أراضي جرينلاند."

كان هذا الإعلان جزءاً من اتفاقية أوسع نطاقاً تُرسّخ بيع الدنمارك لجزر الهند الغربية الدنماركية إلى الولايات المتحدة. تُعرف هذه المنطقة اليوم باسم جزر العذراء الأمريكية.

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استخدام الجيش الأمريكي للاستحواذ على جرينلاند، الإقليم الدنماركي.

ضم جزيرة جرينلاند بالقوة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لصحيفة "ذا هيل": "لقد أوضح الرئيس ترامب جليًا أن الاستحواذ على جرينلاند يمثل أولوية للأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة القطب الشمالي".

وأضافت: "يناقش الرئيس وفريقه مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع، فإن استخدام الجيش الأمريكي هو دائمًا خيار متاح للقائد الأعلى للقوات المسلحة".