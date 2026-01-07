غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

أرسلت روسيا غواصة وآليات بحرية أخرى لمرافقة ناقلة نفط فارغة وصدئة، أصبحت نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية، وفقًا لمسؤول أمريكي.

الحصار الأمريكي على نفط فنزويلا

وتحاول الناقلة، المعروفة سابقًا باسم "بيلا 1"، الالتفاف على الحصار الأمريكي المفروض على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا منذ أكثر من أسبوعين، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد فشلت السفينة في الرسو في فنزويلا وتحميل النفط ورغم كونها فارغة، طاردها خفر السواحل الأمريكي في المحيط الأطلسي في محاولة للحد من انتشار أسطول ناقلات النفط التي تنقل النفط غير المشروع حول العالم، بما في ذلك النفط المهرب الذي تبيعه روسيا في السوق السوداء.

ترامب يتحكم في نفط فنزويلا

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا ستعيد ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" يوم الثلاثاء: "سيُباع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في عائداته لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة!".

وأضاف: "لقد طلبت من وزير الطاقة كريس رايت تنفيذ هذه الخطة فورًا وسيتم نقل النفط بواسطة سفن تخزين، وإيصاله مباشرةً إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة".