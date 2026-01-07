تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري

أفاد مصدري سوري مقرب من الرئيس المؤقت أحمد الشرع، أن دمشق منفتحة على فتح مكتب اتصال إسرائيلي في سوريا.

مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق

وأوضح المصدر السوري في تصريحات لقناة "i24" الإسرائيلية، أن دمشق منفتحة على الاقتراح الأمريكي لتعزيز العلاقات السورية الأمريكية وإنشاء غرفة عمليات أمنية عسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب سوريا ونزع سلاح الميليشيات الخارجة عن القانون.

وأضافت القنالة الإسرائيلية أن المصدر السوري قال إن سوريا لا تعترض على قيام إسرائيل بفتح مكتب اتصال في دمشق، بشرط ألا يكون للمكتب وضع دبلوماسي.

وذكر المصدر أن إسرائيل طلبت بشكل عاجل من واشنطن تأجيل حل مسألة الاتفاق الأمني ​​مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد إلى حين إبرام اتفاقها الأمني ​​الخاص مع دمشق.

وبحسب المصدر، قد تحاول إسرائيل استغلال التوتر المستمر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية والدروز في السويداء في مفاوضاتها مع الحكومة السورية.