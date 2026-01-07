لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا

أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة، استهدفت حفارة في حي الدباكة شمال شرق مدينة ​ميس الجبل​، بصيدا.

قصف إسرائيلي على لبنان

وخلال اليومين الماضيين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على عدد من المدن اللبنانية، حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مناطق في جنوب وشرق لبنان يومي الاثنين والثلاثاء، بما في ذلك ثالث أكبر مدينة في البلاد.

أسفرت غارة جوية حوالي الساعة الواحدة صباحاً يوم الثلاثاء عن تدمير مبنى تجاري مكون من ثلاثة طوابق في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإطلاع قائد الجيش اللبناني الحكومة على مهمته المتمثلة في نزع سلاح حزب الله في المناطق الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل.

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان له يوم الثلاثاء الهجمات باعتبارها مناقضة للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وجهود لبنان لتوسيع سلطة الحكومة في المناطق التي يهيمن عليها حزب الله منذ فترة طويلة ونزع سلاح المسلحين.