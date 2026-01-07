المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد

تواصلت المظاهرات في إيران، لليوم العاشر على التوالي وأظهر مقطع فيديو لأحد المتظاهرين يغير اسم شارع في إيران إلى شارع ترامب، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المظاهرات في إيران

وواصلت قوات الأمن الإيرانية الهجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع على التجار المضربين عن العمل في سوق طهران الكبير، كما كثفت انتشارها في شوارع المدن الإيرانية الأخرى.

واستمرت المظاهرت في طهران، مع تردد أنباء توقعات بشن هجوم عسكري أمريكي على إيران، والإطاحة بالنظام في طهران.

وفي سياق متصل قتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية "كان" ، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران، مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” و"كان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية.