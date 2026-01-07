قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاكهة شتوية تحمى من أمراض القلب والجلد والعين .. تعرّف عليها
ناقد رياضي يُوجّه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.. ماذا قال؟
ليلة الوداع.. سقوط أسطورة المدرجات الكونغولية «مبولادينجا» مع نهاية حلم أمم إفريقيا | صور
أعمل إيه لو عليّ زكاة مال قديمة؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
نظر محاكمة 11 متهما في قضية خلية داعش الهرم الثانية.. اليوم
عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات
فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد
تصعيد غير مسبوق.. ترامب يلّوح باستخدام الجيش الأمريكي لضم جزيرة جرينلاند
60 مليون مُستفيد.. أحمد موسى يكشف كيف غيّرت «حياة كريمة» وجه القرى المصرية
مفاجأة .. «الغندور» يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل «ديانج» عن القلعة الحمراء
ناقد رياضي: الكل يخشي منتخب مصر إلا المصريين
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد
المتظاهرون الإيرانيون يُغيرون اسم شارع في طهران إلى «ترامب» | شاهد

ناصر السيد

تواصلت المظاهرات في إيران، لليوم العاشر على التوالي وأظهر مقطع فيديو لأحد المتظاهرين يغير اسم شارع في إيران إلى شارع ترامب، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المظاهرات في إيران

وواصلت قوات الأمن الإيرانية الهجوم باستخدام الغاز المسيل للدموع على التجار المضربين عن العمل في سوق طهران الكبير، كما كثفت انتشارها في شوارع المدن الإيرانية الأخرى.

واستمرت المظاهرت في طهران، مع تردد أنباء توقعات بشن هجوم عسكري أمريكي على إيران، والإطاحة بالنظام في طهران.

وفي سياق متصل قتل شرطي بالرصاص في غرب إيران مع استمرار الاحتجاجات أمس الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية "كان" ، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة إلى إيران، مفادها أن إسرائيل غير مهتمة بالتصعيد في الوقت الحالي، ولا تنوي مهاجمة طهران.                                                                  

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” و"كان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عنها، أن الرسالة تم نقلها خلال الأسابيع الأخيرة عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى معه نتنياهو عدة مكالمات هاتفية.

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

