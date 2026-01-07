الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تُعلن الحداد 7 أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، الحداد سبعة أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي في كاراكاس.

الحداد في فنزويلا

وقالت لقناة VTV الفنزويلية أمس الثلاثاء: "لقد اتخذت قرارًا بإعلان الحداد سبعة أيام تكريمًا وتقديرًا لأرواح الشباب والشابات الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن فنزويلا، دفاعًا عن الرئيس نيكولاس مادورو".

كما طالبت بعودة مادورو وزوجته سيليا فلوريس، المحتجزين حاليًا لدى الولايات المتحدة في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، نيويورك. وقد دفعا ببراءتهما من تهم حيازة المخدرات والأسلحة يوم الاثنين.

وأضافت رودريجيز: "لا توجد حرب هنا لأننا لسنا في حالة حرب. نحن شعب، بلد مسالم، تعرض للاعتداء والهجوم".

لم تُحدد الحكومة الفنزويلية عدد القتلى والجرحى في الهجوم الأمريكي، لكن المدعي العام للبلاد صرّح بتعيين ثلاثة مسؤولين للتحقيق في عشرات الوفيات. وفي يوم الأحد، أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 مواطناً كوبياً خلال العملية الأمريكية.