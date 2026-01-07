قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يُعرب عن نيته إجراء محادثات مع بوتين في أقرب وقت ممكن
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تُعلن الحداد 7 أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي
تحوّل غير مسبوق.. سوريا تدرس فتح مكتب اتصال إسرائيلي لتعزيز التعاون الأمني العسكري
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيسة الفنزويلية بالإنابة تُعلن الحداد 7 أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي

الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز
الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز
ناصر السيد

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، الحداد سبعة أيام على أرواح ضحايا الهجوم الأمريكي في كاراكاس.

الحداد في فنزويلا

وقالت لقناة VTV الفنزويلية أمس الثلاثاء: "لقد اتخذت قرارًا بإعلان الحداد سبعة أيام تكريمًا وتقديرًا لأرواح الشباب والشابات الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن فنزويلا، دفاعًا عن الرئيس نيكولاس مادورو".

كما طالبت بعودة مادورو وزوجته سيليا فلوريس، المحتجزين حاليًا لدى الولايات المتحدة في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، نيويورك. وقد دفعا ببراءتهما من تهم حيازة المخدرات والأسلحة يوم الاثنين.

وأضافت رودريجيز: "لا توجد حرب هنا لأننا لسنا في حالة حرب. نحن شعب، بلد مسالم، تعرض للاعتداء والهجوم".

لم تُحدد الحكومة الفنزويلية عدد القتلى والجرحى في الهجوم الأمريكي، لكن المدعي العام للبلاد صرّح بتعيين ثلاثة مسؤولين للتحقيق في عشرات الوفيات. وفي يوم الأحد، أعلنت الحكومة الكوبية مقتل 32 مواطناً كوبياً خلال العملية الأمريكية.

الرئيسة الفنزويلية الهجوم الأمريكي الحداد سبعة أيام مادورو الحداد في فنزويلا الهجوم الأمريكي في كاراكاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

جانب من الحادث

شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مواصفات شاشة Predator X34 F3

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب بالأسواق في 2026

فولكس فاجن

فولكس فاجن تطلق خطة إعادة تصميم داخلي تبدأ بأصغر طرازاتها

جهاز ريلمي باد 3

ريلمي تعود بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد