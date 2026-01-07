مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة

شهدت مدينة القدس المحتلة حادثة دهــس حيث اصطدمت حافلة بعدد من المتظاهرين الحريديم، وقتـــل شخص يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى يوسف إيزنثال.

مقتل إسرائيلي من الحريديم

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن 3 آخرين أصيبوا بجروح، بعد أن دهــس سائق حافلة يهودًا حريديم خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس المحتلة.

وأعلن مركز هداسا الطبي الجامعي في عين كارم عن استقباله مصابًا يبلغ من العمر 14 عامًا جراء الحادث، بينما أفادت نجمة داود الحمراء بنقل المصابين الآخرين إلى مركز هداسا الطبي الجامعي في جبل المشارف.

أُلقي القبض على السائق في موقع الحادث ونقلت صحيفة معاريف عنه قوله: "صعدوا "المتظاهرون الحريديم" إلى الحافلة وحاولتُ الفرار".

في بيان لها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه بينما انتشرت عناصرها لمحاولة قمع أعمال الشغب، سرعان ما لجأ المتظاهرون إلى العنف ضدّ عناصرها.

شغب الحريديم في القدس

وأفادت الشرطة بأن مجموعة من مثيري الشغب بدأوا في الإخلال بالنظام العام بعنف، بما في ذلك قطع الطرق، وتخريب الحافلات، وإحراق حاويات القمامة، وإلقاء أشياء وبيض على عناصر الشرطة وحرس الحدود، وتوجيه الشتائم، والاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يعملون في الموقع.

وتناول البيان حادثة الحافلة، وكيف ألقى المتظاهرون الحجارة على عناصر الشرطة وصحفيي قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية في الموقع.

وأفادت "كان" بأن صحفييها لجأوا إلى متجر قريب للاحتماء، وتمّ نقلهم لاحقًا إلى بر الأمان من قبل حرس الحدود.