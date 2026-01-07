قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
أخبار العالم

مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة

جانب من الحادث
جانب من الحادث
قسم الخارجي

شهدت مدينة القدس المحتلة حادثة دهــس حيث اصطدمت حافلة بعدد من المتظاهرين الحريديم، وقتـــل شخص يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى يوسف إيزنثال.

مقتل إسرائيلي من الحريديم 

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن 3 آخرين أصيبوا بجروح، بعد أن دهــس سائق حافلة يهودًا حريديم خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس المحتلة.

وأعلن مركز هداسا الطبي الجامعي في عين كارم عن استقباله مصابًا يبلغ من العمر 14 عامًا جراء الحادث، بينما أفادت نجمة داود الحمراء بنقل المصابين الآخرين إلى مركز هداسا الطبي الجامعي في جبل المشارف.

أُلقي القبض على السائق في موقع الحادث ونقلت صحيفة معاريف عنه قوله: "صعدوا "المتظاهرون الحريديم" إلى الحافلة وحاولتُ الفرار".

في بيان لها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه بينما انتشرت عناصرها لمحاولة قمع أعمال الشغب، سرعان ما لجأ المتظاهرون إلى العنف ضدّ عناصرها.

شغب الحريديم في القدس

وأفادت الشرطة بأن مجموعة من مثيري الشغب بدأوا في الإخلال بالنظام العام بعنف، بما في ذلك قطع الطرق، وتخريب الحافلات، وإحراق حاويات القمامة، وإلقاء أشياء وبيض على عناصر الشرطة وحرس الحدود، وتوجيه الشتائم، والاعتداء على الصحفيين الذين كانوا يعملون في الموقع.

وتناول البيان حادثة الحافلة، وكيف ألقى المتظاهرون الحجارة على عناصر الشرطة وصحفيي قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية في الموقع.

وأفادت "كان" بأن صحفييها لجأوا إلى متجر قريب للاحتماء، وتمّ نقلهم لاحقًا إلى بر الأمان من قبل حرس الحدود.

مقتل إسرائيلي إسرائيلي من الحريديم حادث دهس القدس المحتلة شغب الحريديم في القدس

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

إسراء عبد المطلب مذيعة صدى البلد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟

الري

متحدث «الري»: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل

محمود فوزي

المستشار محمود فوزي يكشف سبب تمسك الحكومة بزيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لـ50 ألف جنيه

الفنان رامي وحيد

الفيلم أسطورة سينمائية .. رامي وحيد يرد على تصريحات مؤلف حلم العمر

بالصور

4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا

تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا
تمارين فعالة لعلاج إجهاد العين يمكن ممارستها يوميًا

المشي للخلف 15 دقيقة قد يُخفف آلام خشونة الركبة.. اعملها 3 لـ 4 مرات أسبوعيًا

كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟
كيف يساعد المشي للخلف في تخفيف آلام الركبة؟

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

