رئيس الرعاية الصحية يلتقي لجنة الصحة بالنواب لتعزيز الدور الرقابي

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بهيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مجدي مرشد وكيل اللجنة، والدكتور سمير الخولي أمين سر اللجنة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية مستهدفات الهيئة وخططها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وما تحقق من تطور في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت التابعة للهيئة، في إطار الالتزام بالأطر التشريعية المنظمة، وبما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التكامل والتنسيق المستمر مع لجنة الصحة بمجلس النواب يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الدور الرقابي، ومتابعة تطبيق السياسات الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات التنفيذية، بما ينعكس على تحسين تجربة المنتفعين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء تقييم شامل لتجربة تطبيق المرحلة الأولى، وتحليل النتائج واستخلاص الدروس المستفادة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية بصورة أكثر كفاءة، وبما يحقق أهداف المنظومة الصحية ويلبي احتياجات المواطنين.

تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية

فيما أوضح الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الزيارات تمثل أداة رقابية أساسية لدعم جودة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.