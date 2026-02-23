قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
وزير البترول: 2026 سيشهد حفر أكبر عدد من الآبار البحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يلتقي لجنة الصحة بالنواب لتعزيز الدور الرقابي

هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب
هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بهيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مجدي مرشد وكيل اللجنة، والدكتور سمير الخولي أمين سر اللجنة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية مستهدفات الهيئة وخططها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وما تحقق من تطور في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت التابعة للهيئة، في إطار الالتزام بالأطر التشريعية المنظمة، وبما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التكامل والتنسيق المستمر مع لجنة الصحة بمجلس النواب يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الدور الرقابي، ومتابعة تطبيق السياسات الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات التنفيذية، بما ينعكس على تحسين تجربة المنتفعين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء تقييم شامل لتجربة تطبيق المرحلة الأولى، وتحليل النتائج واستخلاص الدروس المستفادة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية بصورة أكثر كفاءة، وبما يحقق أهداف المنظومة الصحية ويلبي احتياجات المواطنين.

تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية

فيما أوضح الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الزيارات تمثل أداة رقابية أساسية لدعم جودة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب
العاصمة الجديدة مجلس النواب هيئة الرعاية الصحية لجنة الصحة المرحلة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

ترشيحاتنا

محمد عواد

من التمرد للاعتذار .. نهاية أزمة محمد عواد في الزمالك

أهلي جدة

أهلي جدة يواجه ضمك بهدف الصدارة المؤقتة في دوري روشن السعودي

الزمالك

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في الدوري غدا

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد