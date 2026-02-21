قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرعاية الصحية: تجهيزات متقدمة ومراقبة دقيقة بالرعايات المركزة بجنوب سيناء

وحدات الرعاية المركزة
وحدات الرعاية المركزة
عبدالصمد ماهر

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدات الرعايات المركزة تمثل العمود الفقري للتعامل مع الحالات الحرجة داخل المنشآت الصحية، لما تمتلكه من جاهزية عالية وقدرة فائقة على الاستجابة السريعة والتدخل الطبي الدقيق، مركدة أن تطوير هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، لا سيما بالمحافظات الحدودية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم عشرات الآلاف من الخدمات الطبية المتخصصة داخل وحدات الرعايات المركزة، من خلال منظومة متكاملة تضم 93 سرير رعاية مركزة موزعين على خمس مستشفيات ومنشآت صحية بمختلف مدن المحافظة، وهي: مستشفى شرم الشيخ الدولي، مجمع الفيروز الطبي، مستشفى سانت كاترين، مستشفى رأس سدر، ومستشفى طابا، وتشمل رعايات الكبار، والأطفال، ورعايات القلب، بما يضمن إتاحة خدمة طبية متقدمة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحدات الرعايات المركزة بجنوب سيناء تعمل على مدار الساعة

وأشار الدكتور السبكي إلى أن وحدات الرعايات المركزة بجنوب سيناء تعمل على مدار الساعة من خلال فرق طبية مؤهلة ومدربة تضم أطباء العناية المركزة والتخدير، وهيئات تمريض ذات كفاءة عالية، تعمل وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير العلمية المعتمدة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار الطبي والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وأضاف أن هذه الوحدات مدعومة بتجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأنظمة المراقبة الحيوية الدقيقة، ومعدات الدعم الحياتي، إلى جانب وسائل متابعة مستمرة للحالة الصحية للمرضى، بما يتيح التدخل العلاجي السريع في التوقيت المناسب ورفع معدلات الأمان وجودة الرعاية المقدمة.

وأكد رئيس الرعاية الصحية أن وحدات الرعايات المركزة تؤدي دورًا محوريًا في التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة، مثل الأزمات القلبية، والحوادث الجسيمة، ومضاعفات العمليات الجراحية الكبرى، والحالات الحرجة الناتجة عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن رعاية الأطفال التي تتطلب مستوى عاليًا من الدقة والمتابعة الطبية المستمرة.

وأوضح الدكتور السبكي أن حجم الخدمات المقدمة داخل وحدات الرعايات المركزة بجنوب سيناء يعكس مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمنشآت الهيئة، ويؤكد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في إتاحة خدمات الرعاية الحرجة بكفاءة في مختلف المحافظات، بما في ذلك المحافظات ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة.

وشدد رئيس الرعاية الصحية على أن الهيئة تضع جودة الخدمة واستدامتها في صدارة أولوياتها، من خلال تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، والالتزام الصارم بإجراءات مكافحة العدوى، والتوسع في برامج التدريب المستمر، إلى جانب دعم التحول الرقمي وربط وحدات الرعايات المركزة بأنظمة إلكترونية حديثة تسهم في دعم القرار الطبي وتحسين نتائج العلاج.

وأكد أن الاستثمار في الرعايات المركزة يُعد استثمارًا مباشرًا في حياة الإنسان، مشيرًا إلى استمرار الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير هذا القطاع الحيوي بمحافظة جنوب سيناء وباقى محافظات تطبيق المنظومة، والتوسع في إنشاء وتجهيز وحدات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متقدمة تليق بالمواطن المصري وتسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

هيئة الرعاية الصحية الرعاية الحرجة المحافظات الحدودية جنوب سيناء البروتوكولات العلاجية نظم مراقبة العمود الفقري القطاع الحيوي التنفس الصناعي

