الرعاية الصحية تطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة..متابعة 575 ألف منتفع

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمحافظات التأمين الصحي الشامل لعام 2026، وذلك في إطار تقديم رعاية طبية شاملة وتعزيز التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الحملة التي تطلقها الهيئة للعام الرابع على التوالي في شهر رمضان المبارك، تأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على تحسين جودة الحياة الصحية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية ، نظرًا لحاجتهم إلى رعاية طبية مستمرة وأكثر احترافية، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر طوال شهر رمضان المبارك لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمستفيدين.

الحملة تستهدف متابعة 575 ألف منتفع

رمضان بصحة لكل العيلة

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الحملة تستهدف متابعة 575 ألف منتفع بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، من خلال 562 فريقًا طبيًا متنقلًا مدربًا على أعلى مستوى، ومدعومًا بسيارات متنقلة تجوب مختلف المحافظات لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأمراض ومضاعفاتها، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف المتابعة الطبية لثلاث فئات رئيسية، تشمل المنتفعين الذين يتم متابعتهم دوريًا وصرف العلاج لهم، إلى جانب المنتفعين الذين يتلقون الخدمات الطبية من خلال الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة بالاكتشاف المبكر والمسح المبدئي للأمراض ومضاعفاتها، بما يسهم في تعزيز فرص التدخل المبكر والحد من تطور الحالات المرضية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي إلى أنه لأول مرة هذا العام تتضمن الحملة الكشف المبكر عن ضعف الإبصار لدى الأطفال، وذلك إلى جانب متابعة مرضى السكري والضغط والسكري والضغط معًا، فضلًا عن الفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل كبار السن وذوي الهمم وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية إلى جميع الفئات المستحقة وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الحملة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الحملة ترتكز على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل إجراء الفحوص الطبية الدورية، والتوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب توصيل الأدوية إلى منازل أصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن توزيع كتيبات توعوية للمرضى وذويهم لتعزيز الوعي الصحي بالإرشادات السليمة للتعايش مع الأمراض المزمنة والوقاية من مضاعفاتها خلال شهر رمضان المبارك.

كما تشمل الحملة تقديم الاستشارات الطبية والتغذوية بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض، إلى جانب قيام الفرق الطبية بتدريب ذوي المرضى على طرق إعطاء الأنسولين، وتوعيتهم بأعراض ارتفاع وانخفاض مستويات السكر أو الضغط في الدم، بما يعزز من كفاءة التعامل مع الحالات المرضية داخل المنزل.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تأتي في إطار الاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأولى بالرعاية، وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية الداعمة للكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفاتها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين .