قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سمير فرج يكشف خريطة التصعيد في الشرق الأوسط| 50 مقاتلة أمريكية وتأهب إسرائيلي قصوى وإغلاق مضيق هرمز.. هل نحن أمام مواجهة وشيكة أم حرب أعصاب تسبق التفاوض؟

سمير فرج
سمير فرج
أحمد العيسوي

في لحظة إقليمية مشحونة بالترقب، تتكثف التحركات العسكرية وتتسارع الإشارات السياسية، بينما تتأرجح المنطقة بين شبح مواجهة محتملة وأمل العودة إلى طاولة التفاوض. من إشعار إيراني بإطلاق صواريخ، إلى رفع إسرائيل درجة التأهب القصوى، وصولًا إلى حشد عسكري أمريكي واسع في الشرق الأوسط، تتشكل لوحة معقدة عنوانها الأبرز.. الضغط المتبادل على حافة الانفجار.

إشعار إيراني يشعل دوائر القلق

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان رسمي أن إيران أصدرت إشعارًا للطيارين بشأن عمليات إطلاق صواريخ مخطط لها يوم الخميس، في مناطق جنوب البلاد، خلال الفترة من الساعة 3:30 وحتى 13:30 بتوقيت جرينتش.
الإخطار، وإن جاء في صيغة فنية معتادة في مثل هذه الحالات، حمل أبعادًا سياسية وعسكرية لا تخفى على المراقبين، خاصة أنه يتزامن مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

مثل هذه الإخطارات عادة ما تصدر لضمان سلامة الملاحة الجوية، إلا أن توقيتها هذه المرة بدا وكأنه رسالة مزدوجة.. استعداد ميداني من جهة، وتلويح بالقدرة الصاروخية من جهة أخرى، في لحظة تتشابك فيها الحسابات الإقليمية والدولية.

إسرائيل في أقصى درجات الاستنفار

في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسبًا لهجوم وشيك على إيران، بانتظار ما وصفته بـ"الضوء الأخضر" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب القناة، بلغت الجاهزية العسكرية الإسرائيلية ذروتها، خاصة بعد تعثر محادثات جنيف، فيما تقرر إرجاء اجتماع "الكابينت" إلى الأحد المقبل.
وتشير التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفقًا للتقارير، إلى احتمال انضمام تل أبيب إلى أي تحرك عسكري أمريكي، بتنسيق عالي المستوى، وسط مخاوف جدية من رد صاروخي إيراني قد يطال العمق الإسرائيلي، ما دفع قيادة الجبهة الداخلية إلى الاستنفار الفوري لسيناريوهات الحرب.

خمسون مقاتلة خلال 24 ساعة

على الأرض، رُصد حشد أمريكي لافت شمل نحو خمسين مقاتلة وصلت إلى الشرق الأوسط خلال يوم واحد فقط، من بينها طائرات F-22 الشبحية، إضافة إلى طائرات تجسس واستطلاع متقدمة.

هذا الانتشار السريع أعاد إلى الأذهان مشاهد الحشود التي سبقت أزمات سابقة في المنطقة، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن أمام تمهيد لضربة عسكرية، أم أمام استعراض قوة محسوب ضمن استراتيجية الضغط؟

التزامن بين الحشد العسكري الأمريكي، واعتراف طهران بوجود فجوة "غير قابلة للتسوية" مع المطالب الأمريكية، عزز من مناخ التوتر، خاصة مع تحرك مزيد من القطع العسكرية باتجاه الشرق الأوسط.

مضيق هرمز.. الرسالة الأثقل

في خضم هذا التصعيد، أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز لساعات محدودة، في خطوة رمزية لكنها بالغة الحساسية. فالمضيق الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الدولي، وأي تهديد بإغلاقه يُعد ورقة ضغط استراتيجية من العيار الثقيل.

الإغلاق المؤقت، حتى وإن جاء في إطار تدريبات أو إجراءات احترازية، حمل رسالة واضحة مفادها أن طهران قادرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية إذا ما تعرضت لضربة مباشرة.

 

سمير فرج: لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم العسكري

يرى اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المشهد لا يزال في إطار “الضغط المتبادل” ولم يصل إلى مستوى الاستعداد الكامل للحرب.

وأوضح فرج أن وصول خمسين طائرة مقاتلة لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُخذ، مشيرًا إلى أن “التجميع القتالي” لم يكتمل بعد، وأن حاملة الطائرات الثانية لم تصل إلى مسرح العمليات حتى الآن. وأضاف أن حجم الحشود الحالية لا يرقى إلى مستوى الاستعداد الذي سبق ما يُعرف إعلاميًا بـ“حرب الـ12 يومًا”.

رسائل ضغط متبادلة

بحسب فرج، فإن ما يحدث حاليًا يدخل في إطار الضغط العسكري لإجبار إيران على القبول بالطرح الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بالملف النووي. فالولايات المتحدة كما يقول تركز في مفاوضاتها على البرنامج النووي، بينما ترفض طهران إدراج ملف الصواريخ الباليستية ضمن أي اتفاق جديد، وهو الملف الذي يمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

ومن هنا، تبدو التحركات العسكرية وسيلة لإعادة تشكيل موازين التفاوض. “كل هذه التحركات هي أدوات ضغط”، يقول فرج، مؤكدًا أن واشنطن تستخدم القوة كوسيلة دعم للمسار السياسي، لا بديلاً عنه حتى الآن.

مضيق هرمز.. ورقة إيران الأخطر

إغلاق مضيق هرمز لساعات قليلة، حتى وإن جاء في إطار مناورة أو إطلاق نار محدود، حمل دلالة واضحة. فالمضيق يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية، وأي تهديد بإغلاقه يشكل ضغطًا اقتصاديًا هائلًا على الأسواق الدولية.

ويرى فرج أن الخطوة الإيرانية كانت بمثابة رسالة مباشرة: “إذا تعرضنا لضربة، يمكننا تعطيل شريان الطاقة العالمي”. لكنه شدد على أن ما جرى يدخل ضمن نطاق الحرب النفسية، ولم يصل إلى مستوى التصعيد المفتوح.

انتظار الرد الإيراني

وأكد الخبير العسكري أن الرد الإيراني التفصيلي على المقترحات الأمريكية بات وشيكًا، وأن الأسبوع المقبل قد يحمل ملامح أوضح للمشهد. فقبول واشنطن أو رفضها للرد الإيراني سيحدد اتجاه الأحداث.

وأضاف أن الحديث عن ضربة عسكرية محتملة يظل مرهونًا بوصول حاملة الطائرات الثانية واستكمال الحشد العسكري الكامل. “عندها فقط يمكن التفكير في احتمال تنفيذ ضربة”، يقول فرج، مستبعدًا في الوقت الحالي اندلاع مواجهة مباشرة.


تقف شعوب المنطقة بين قلق وترقب. فكل بيان عسكري أو تحرك بحري لا يُقرأ فقط بلغة الاستراتيجيات، بل بلغة الخوف من المجهول.
الحروب لا تبدأ دائمًا بطلقة، بل أحيانًا بسلسلة رسائل متبادلة، يختلط فيها الردع بالحسابات السياسية.

وحتى تتضح ملامح الرد الإيراني والموقف الأمريكي النهائي، سيظل الشرق الأوسط معلقًا بين خيارين: مواجهة قد تغيّر خريطته من جديد، أو تسوية مؤجلة تُبقي التوتر تحت السيطرة.

إسرائيل إيران الشرق الأوسط الانفجار حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد