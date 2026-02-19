رئيس الوزراء الهندي يعلن إطلاق رؤية بلاده لمجال الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الخميس ، إطلاق رؤية بلاده الخاصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم "ماناف".

وأكد مودي، أن رؤية بلاده تدعم الشمولية وإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على حقوق البيانات، موضحا أنه بينما ترى بعض الدول تطوير الذكاء الاصطناعي بسرية تامة وفي بيئة مغلقة، تؤمن بلاده بأن الذكاء الاصطناعي سيخدم العالم حقا عندما يتاح للجميع وتنشر شفرته المصدرية، وذلك حسبما نقلت شبكة "إنديا تي في".

وتابع مودي، خلال فعاليات اليوم الرابع من قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" التي تستضيفها الهند، أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستند إلى التوجيه الأخلاقي، معربا عن فخره بدور الهند في تشكيل ثورة الذكاء الاصطناعي، ومضيفا أن رؤيتها ستصبح حلقة وصل مهمة لرفاهية البشرية في عالم القرن الحادي والعشرين القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتشهد القمة تنظيم جلسات حوارية رفيعة المستوى لتحديد التوجهات العالمية لحوكمة قطاع الذكاء الاصطناعي، يشارك فيها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار ووفود من الخبراء والمتخصصين يمثلون أكثر من 100 دولة لمناقشة الأولويات الاستراتيجية المستقبلية للذكاء الاصطناعي وبحث فرص تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم مسارات التنمية المستدامة.