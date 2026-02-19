قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا
الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار

صورة أرشيفية
وكالات

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وقبل صدور بيانات تضخم أميركية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2% إلى 4988.95 دولار للأونصة، فيما استقر سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلاً 5007 دولارات للأونصة.

أما سعر الفضة، فقد ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 1% إلى 77.92 دولار للأونصة.

وسجل الدولار أعلى ⁠مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتزامن مع تلك التحركات استمرار عطلة الأسواق في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلات رأس ​السنة القمرية ⁠الجديدة، مما ​يعني وفقاً للمتعاملين انخفاض أحجام  التداول ​وفرص حدوث تقلبات، بحسب رويترز.

وفي سياق منفصل، كشف محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي انقساماً داخلياً حول مسار معدل الفائدة، إذ رأى بعضهم أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً إذا تراجع التضخم، فيما شدد آخرون على ضرورة التوقف مؤقتاً لتقييم البيانات.

ووفقا لأداة فيد ووتش ‌التابعة لسي.إم.⁠إي، تتوقع الأسواق حاليا ثلاثة تخفيضات في معدل الفائدة ​كل منها بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة المقرر صدوره في ⁠وقت لاحق اليوم ​وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مقياس التضخم المفضل للفدرالي، والمقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات ⁠حول ​مسار السياسة النقدية.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ارشيفي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

الخارجية الروسية: أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

روسيا : أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

