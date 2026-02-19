الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، التاسع عشر من فبراير، في ظل استمرار ارتفاع الدولار، وقبل صدور بيانات تضخم أميركية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2% إلى 4988.95 دولار للأونصة، فيما استقر سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلاً 5007 دولارات للأونصة.

أما سعر الفضة، فقد ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 1% إلى 77.92 دولار للأونصة.

وسجل الدولار أعلى ⁠مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتزامن مع تلك التحركات استمرار عطلة الأسواق في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية بمناسبة عطلات رأس ​السنة القمرية ⁠الجديدة، مما ​يعني وفقاً للمتعاملين انخفاض أحجام التداول ​وفرص حدوث تقلبات، بحسب رويترز.

وفي سياق منفصل، كشف محضر أحدث اجتماع للفدرالي الأميركي انقساماً داخلياً حول مسار معدل الفائدة، إذ رأى بعضهم أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً إذا تراجع التضخم، فيما شدد آخرون على ضرورة التوقف مؤقتاً لتقييم البيانات.

ووفقا لأداة فيد ووتش ‌التابعة لسي.إم.⁠إي، تتوقع الأسواق حاليا ثلاثة تخفيضات في معدل الفائدة ​كل منها بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

ويترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة المقرر صدوره في ⁠وقت لاحق اليوم ​وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مقياس التضخم المفضل للفدرالي، والمقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات ⁠حول ​مسار السياسة النقدية.