قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع هيئة المعارض تطوير منظومة الترويج وتعزيز الصادرات

وزير التجارة
وزير التجارة
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لبحث سبل تطوير منظومة الترويج التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق الدولية، أعقبه جولة تفقدية لمتابعة جهود التحول الرقمي داخل الهيئة.
 

وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تنظيم منظومة المعارض وبعثات الترويج التجاري وفق خريطة واضحة للأسواق ذات الأولوية، مع تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الجهود الترويجية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تبني رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد أعباء الصادرات والتحول الرقمي، موضحًا أن برامج رد الأعباء تمثل أداة رئيسية لدعم المصدرين، وأن تطوير آليات توجيهها يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج.


وشدد وزير الاستثمار على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة لتيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تواجه الشركات المصدرة، بما يدعم التزامها التصديري ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.


وفيما يخص منظومة المعارض الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في المشاركة المستهدفة بالمعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم دقيقة، مع إعداد قوائم بالمعارض الدولية وتصنيفها وفق قدرتها على تحقيق أفضل عائد للصادرات المصرية.


وأكد أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
كما لفت إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات، إلى جانب التوسع في ميكنة الخدمات وإتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم المختلفة.
وأشار الوزير إلى العمل على تطوير منصات رقمية متكاملة تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير قواعد بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.


ومن جانبه، استعرض المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة، الجهود المبذولة في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة لتنفيذ خطة معارض أكثر استهدافًا تخدم أهداف التصدير.


وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة تفقدية داخل الهيئة للاطلاع على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدرين، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

هئية المعارض وزير الاستثمار الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

ترشيحاتنا

مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة إم إن تي

"التنمية المحلية والبيئة" و"إم إن تي" للتنمية المستدامة تطلقان مبادرة "لينا كلنا" لتحسين جودة الحياة

مجمع كهنة

الأنبا ميخائيل ومجمع كهنة حلوان في ضيافة دير درنكة بأسيوط

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام يستدعي مدير الحساب الإلكتروني لـ "راديو الزمالك"

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد