وزير الاستثمار يبحث مع هيئة المعارض تطوير منظومة الترويج وتعزيز الصادرات

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لبحث سبل تطوير منظومة الترويج التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق الدولية، أعقبه جولة تفقدية لمتابعة جهود التحول الرقمي داخل الهيئة.



وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تنظيم منظومة المعارض وبعثات الترويج التجاري وفق خريطة واضحة للأسواق ذات الأولوية، مع تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه الجهود الترويجية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تبني رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد أعباء الصادرات والتحول الرقمي، موضحًا أن برامج رد الأعباء تمثل أداة رئيسية لدعم المصدرين، وأن تطوير آليات توجيهها يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج.



وشدد وزير الاستثمار على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة لتيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات قد تواجه الشركات المصدرة، بما يدعم التزامها التصديري ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.



وفيما يخص منظومة المعارض الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في المشاركة المستهدفة بالمعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم دقيقة، مع إعداد قوائم بالمعارض الدولية وتصنيفها وفق قدرتها على تحقيق أفضل عائد للصادرات المصرية.



وأكد أهمية بعثات الترويج التجاري باعتبارها وسيلة فعالة لفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

كما لفت إلى أن تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير حصول الشركات على المعلومات والخدمات المرتبطة ببرامج دعم الصادرات، إلى جانب التوسع في ميكنة الخدمات وإتاحة التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم المختلفة.

وأشار الوزير إلى العمل على تطوير منصات رقمية متكاملة تسهم في ربط الجهات المعنية بالمصدرين، وتوفير قواعد بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.



ومن جانبه، استعرض المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة، الجهود المبذولة في تطوير آليات اختيار المعارض وتوسيع قاعدة المشاركة المصرية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة لتنفيذ خطة معارض أكثر استهدافًا تخدم أهداف التصدير.



وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة تفقدية داخل الهيئة للاطلاع على منظومة العمل الحالية وجهود التطوير والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المصدرين، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.