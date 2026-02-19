تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بأداء سلبي جماعي، وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول التي قاربت مليار جنيه، بالتزامن مع استمرار عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة.

وشهدت المؤشرات الرئيسية والثانوية تراجعًا بنسب متفاوتة، فيما خالف مؤشر "تميز" الاتجاه العام وسجل ارتفاعًا ملحوظًا.

وجاءت أبرز تحركات المؤشرات كالتالي:

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى 51967 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% مسجلًا 62992 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى 23652 نقطة.

تراجع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.27% ليصل إلى 5346 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى 13095 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% مسجلًا 18289 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليصل إلى 5459 نقطة.

ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 2.15% ليصل إلى 24192 نقطة.



ويأتي هذا الأداء في ظل تحركات المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية مع نهاية الأسبوع، وترقب اتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسهم القيادية.