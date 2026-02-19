قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بأداء سلبي جماعي، وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول التي قاربت مليار جنيه، بالتزامن مع استمرار عمليات جني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة.

وشهدت المؤشرات الرئيسية والثانوية تراجعًا بنسب متفاوتة، فيما خالف مؤشر "تميز" الاتجاه العام وسجل ارتفاعًا ملحوظًا.

وجاءت أبرز تحركات المؤشرات كالتالي:

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى 51967 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% مسجلًا 62992 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى 23652 نقطة.

تراجع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.27% ليصل إلى 5346 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى 13095 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% مسجلًا 18289 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليصل إلى 5459 نقطة.

ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 2.15% ليصل إلى 24192 نقطة.


ويأتي هذا الأداء في ظل تحركات المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية مع نهاية الأسبوع، وترقب اتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسهم القيادية.

البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفي

الحكم على زوجين بريطانيين بالسجن 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على بلدة مخماس شمال شرق القدس

رئيس الوطني الفلسطيني يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخماس قرب القدس

الخارجية الروسية: أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

روسيا : أوروبا تريد إطالة أمد القتال في أوكرانيا قدر الإمكان

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد