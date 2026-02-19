قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

هاجر ابراهيم

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير الذي تنفذه إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" أن الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء ⁧‫غزة لا تزال متردية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

‏⁧‫وشدّدت "أونروا"، في بيان اليوم الخميس، على أنها تواصل⁩ عملها، حيث تقدم للنازحين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى والمساعدات الغذائية وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني واسع الانتشار.

 ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات يفوق ما هو مسموح لنا بتقديمه حاليًا.

ودعت وكالة "أونروا" مُجددًا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.


 


 

