الأمم المتحدة : مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مخاوف من تطهير عرقي في غزة والضفة مع تصاعد العنف والتهجير الذي تنفذه إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" أن الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء ⁧‫غزة لا تزال متردية، إلى جانب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

‏⁧‫وشدّدت "أونروا"، في بيان اليوم الخميس، على أنها تواصل⁩ عملها، حيث تقدم للنازحين خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية والتعليم والمأوى والمساعدات الغذائية وخدمات الحماية، من خلال شبكة فريدة وحضور ميداني واسع الانتشار.

ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات يفوق ما هو مسموح لنا بتقديمه حاليًا.

ودعت وكالة "أونروا" مُجددًا إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.







