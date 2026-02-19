شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على الظهور المفاجئ لعبلة كامل برمضان

علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، على الظهور المفاجئ للفنانة عبلة كامل في إعلان رمضان بعد غياب طويل.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: “قلبت الدنيا في 3 دقايق، ربنا يسترها عليكي يا أستاذة، عبلة يارب”.

من جانب آخر، تشهد أحداث مسلسل وننسي اللي كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضها للخيانة على يد زوجها ضمن أحداث العمل، وهذا ما يتسبب في خلافات كثيرة بينهما، ويجعلها تطلب الانفصال عنه.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمى باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.