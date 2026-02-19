أحمد السقا يهنئ جمهوره بشهر رمضان.. ماذا قال؟

هنأ الفنان أحمد السقا، جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على فيسبوك: "رمضان كريم على كل حبايبي يارب الشهر ده يكون كله سعادة وفرحة تدخل بيوتكم ومتنسوش دايمًا إن أحلى حاجة في رمضان لمة الناس الطيبة كل سنة وأنتم طيبين".

وأعلنت قناة mbc مصر عن ظهور الفنان أحمد السقا كضيف شرف فى الجزء السادس من مسلسل “المداح” ، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

أبطال المداح الجزء السادس

ويشارك في بطولة الجزء السادس نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم: هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، علاء مرسي، طارق النهري، مفيد عاشور، حمزة العيلي، هلا السعيد، صفاء جلال، فاتن سعيد، عمرو عبد العزيز، خالد نور، أيمن عزب، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج صادق الصباح.