هل هاتفك منهم .. . توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة في عام 2026

تُعدّ سياسة تحديث البرامج لدى شاومي من بين الأفضل بين علامات أندرويد التجارية، ولكن حتى هذه السياسة لها حدودها. لذا، من المهم متابعة سياسة تحديثات جهازك لضمان استمرار حصوله على أحدث التحديثات.
ولتسهيل الأمور، قمنا بالبحث في الموقع الرسمي لشركة Xiaomi لإعداد قائمة توضح متى سيتوقف جهاز Xiaomi أو Redmi أو POCO الخاص بك عن تلقي تحديثات البرامج.
قائمة بأجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO
يعد تاريخ نهاية العمر الافتراضي (EOL) هو التاريخ الذي يتوقف فيه جهازك عن تلقي جميع تحديثات البرامج، بما في ذلك تحديثات HyperOS الرئيسية وإصدارات الأمان.
أجهزة شاومي
شاومي 15، 15 ألترا 2031-03-01
شاومي 15T، 15T برو 2031-09-24
شاومي 14 2029-02-25
هاتف شاومي 14 ألترا 2029-03-15
شاومي 14T، 14T برو 2029-09-26
شاومي 13، 13 برو 2028-03-08
هاتف شاومي 13 ألترا 2028-06-12
هاتف شاومي 13 لايت 2027-03-02
شاومي 13T، 13T برو 2028-10-04
شاومي 12، 12 برو 2026-03-17
هاتف شاومي 12 لايت 2026-07-01
شاومي 12T، 12T برو 2026-10-13
جهاز شاومي باد 7، وجهاز باد 7 برو 2028-03-01
جهاز شاومي باد 6 2026-07-10
شاومي ميكس فليب 2029-07-18
أجهزة ريدمي
ريدمي نوت 15، نوت 15 5G 2032-01-15
ريدمي نوت 15 برو، نوت 15 برو 5G، نوت 15 برو+ 5G 2032-01-15
ريدمي نوت 14 2031-03-01
ريدمي نوت 14 5G 2029-01-09
ريدمي نوت 14 برو 2029-01-15
ريدمي نوت 14 برو 5G 2029-01-30
ريدمي نوت 14 برو+ 5G 2029-01-01
ريدمي نوت 13، نوت 13 5G 2028-01-15
ريدمي نوت 13 برو، نوت 13 برو 5G
ريدمي نوت 12 2027-03-23
ريدمي نوت 12 5G 2026-03-23
ريدمي نوت 12 برو 2026-04-20
هاتف ريدمي نوت 12 برو 5G
ريدمي نوت 12 إس 2027-05-10
ريدمي 15 2029-09-22
ريدمي 15 5G 2029-08-01
ريدمي 15 سي 2031-08-28
ريدمي 15 سي 5 جي 2031-09-30
ريدمي 14 سي 2028-09-26
ريدمي 13 سي 2026-11-10
ريدمي 12 2027-06-16
ريدمي 12 5G 2027-09-01
ريدمي 12 سي 2026-03-10
ريدمي A5 2029-04-30
ريدمي A3 2027-02-21
ريدمي A2، A2+ 2026-03-24
ريدمي باد 2، باد 2 4G 2032-06-15
ريدمي باد 2 برو، باد 2 برو 5G 2029-09-22
ريدمي باد برو 5G 2027-06-11
ريدمي باد SE 8.7، باد SE 8.7 4G 2026-08-15
أجهزة POCO
جهاز تاريخ انتهاء الصلاحية (سنة-شهر-يوم)
بوكو إف 8 برو، إف 8 ألترا 2031-11-26
بوكو إف 7 2031-06-24
بوكو إف 7 برو، إف 7 ألترا 2031-03-27
بوكو إف 6 2028-05-23
بوكو إف 6 برو 2028-05-22
بوكو F5، F5 برو 2026-05-09
بوكو إكس 7 2029-01-30
بوكو إكس 7 برو 2029-01-07
بوكو X6 5G، X6 برو 2028-01-11
بوكو إكس 5 5 جي 2027-02-06
بوكو إكس 5 برو 5 جي 2026-02-06
بوكو إم 8 5 جي، إم 8 برو 5 جي 2032-01-08
بوكو إم 7 2031-08-19
بوكو إم 7 برو 5 جي 2029-01-09
بوكو إم 6 2028-06-05
بوكو إم 6 برو 2028-01-11
بوكو سي 85 2031-08-28
بوكو سي 75 2028-09-26
بوكو سي 65 2026-11-06
بوكو باد إم 1 2029-09-22
إذا كان جهاز شاومي الخاص بك يقترب من نهاية عمره الافتراضي أو قد وصل إليها بالفعل، فمن الأفضل لك الترقية إلى طراز أحدث. صحيح أن الجهاز القديم سيظل يعمل بشكل جيد، إلا أنه لن يكون بنفس مستوى الأمان الذي تتمتع به الأجهزة الأحدث المزودة بأحدث برامج HyperOS وتحديثات الأمان. اطلع على قائمة أجهزة شاومي التي تضمن ست سنوات من الدعم البرمجي للعثور على ترقية موثوقة تدوم لفترة أطول