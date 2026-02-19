قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والقنوات الناقلة
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. . توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة في عام 2026

قائمة بأجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO
قائمة بأجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO
لمياء الياسين

تُعدّ سياسة تحديث البرامج لدى شاومي من بين الأفضل بين علامات أندرويد التجارية، ولكن حتى هذه السياسة لها حدودها. لذا، من المهم متابعة سياسة تحديثات جهازك لضمان استمرار حصوله على أحدث التحديثات.

ولتسهيل الأمور، قمنا بالبحث في الموقع الرسمي لشركة Xiaomi لإعداد قائمة توضح متى سيتوقف جهاز Xiaomi أو Redmi أو POCO الخاص بك عن تلقي تحديثات البرامج.


قائمة بأجهزة Xiaomi وRedmi وPOCO 
 

يعد تاريخ نهاية العمر الافتراضي (EOL) هو التاريخ الذي يتوقف فيه جهازك عن تلقي جميع تحديثات البرامج، بما في ذلك تحديثات HyperOS الرئيسية وإصدارات الأمان.

أجهزة شاومي
 

شاومي 15، 15 ألترا    2031-03-01
شاومي 15T، 15T برو    2031-09-24
شاومي 14    2029-02-25
هاتف شاومي 14 ألترا    2029-03-15
شاومي 14T، 14T برو    2029-09-26
شاومي 13، 13 برو    2028-03-08
هاتف شاومي 13 ألترا    2028-06-12
هاتف شاومي 13 لايت    2027-03-02
شاومي 13T، 13T برو    2028-10-04
شاومي 12، 12 برو    2026-03-17
هاتف شاومي 12 لايت    2026-07-01
شاومي 12T، 12T برو    2026-10-13
جهاز شاومي باد 7، وجهاز باد 7 برو    2028-03-01
جهاز شاومي باد 6    2026-07-10
شاومي ميكس فليب    2029-07-18

أجهزة شاومي


 

أجهزة ريدمي
 

ريدمي نوت 15، نوت 15 5G    2032-01-15
ريدمي نوت 15 برو، نوت 15 برو 5G، نوت 15 برو+ 5G    2032-01-15
ريدمي نوت 14    2031-03-01
ريدمي نوت 14 5G    2029-01-09
ريدمي نوت 14 برو    2029-01-15
ريدمي نوت 14 برو 5G    2029-01-30
ريدمي نوت 14 برو+ 5G    2029-01-01
ريدمي نوت 13، نوت 13 5G    2028-01-15
ريدمي نوت 13 برو، نوت 13 برو 5G
ريدمي نوت 12    2027-03-23
ريدمي نوت 12 5G    2026-03-23
ريدمي نوت 12 برو    2026-04-20
هاتف ريدمي نوت 12 برو 5G
ريدمي نوت 12 إس    2027-05-10
ريدمي 15    2029-09-22
ريدمي 15 5G    2029-08-01
ريدمي 15 سي    2031-08-28
ريدمي 15 سي 5 جي    2031-09-30
ريدمي 14 سي    2028-09-26
ريدمي 13 سي    2026-11-10
ريدمي 12    2027-06-16
ريدمي 12 5G    2027-09-01
ريدمي 12 سي    2026-03-10
ريدمي A5    2029-04-30
ريدمي A3    2027-02-21
ريدمي A2، A2+    2026-03-24
ريدمي باد 2، باد 2 4G    2032-06-15
ريدمي باد 2 برو، باد 2 برو 5G    2029-09-22
ريدمي باد برو 5G    2027-06-11
ريدمي باد SE 8.7، باد SE 8.7 4G    2026-08-15
 

أجهزة POCO
 

جهاز    تاريخ انتهاء الصلاحية (سنة-شهر-يوم)
بوكو إف 8 برو، إف 8 ألترا    2031-11-26
بوكو إف 7    2031-06-24
بوكو إف 7 برو، إف 7 ألترا    2031-03-27
بوكو إف 6    2028-05-23
بوكو إف 6 برو    2028-05-22
بوكو F5، F5 برو    2026-05-09
بوكو إكس 7    2029-01-30
بوكو إكس 7 برو    2029-01-07
بوكو X6 5G، X6 برو    2028-01-11
بوكو إكس 5 5 جي    2027-02-06
بوكو إكس 5 برو 5 جي    2026-02-06
بوكو إم 8 5 جي، إم 8 برو 5 جي    2032-01-08
بوكو إم 7    2031-08-19
بوكو إم 7 برو 5 جي    2029-01-09
بوكو إم 6    2028-06-05
بوكو إم 6 برو    2028-01-11
بوكو سي 85    2031-08-28
بوكو سي 75    2028-09-26
بوكو سي 65    2026-11-06
بوكو باد إم 1    2029-09-22
 

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك يقترب من نهاية عمره الافتراضي أو قد وصل إليها بالفعل، فمن الأفضل لك الترقية إلى طراز أحدث. صحيح أن الجهاز القديم سيظل يعمل بشكل جيد، إلا أنه لن يكون بنفس مستوى الأمان الذي تتمتع به الأجهزة الأحدث المزودة بأحدث برامج HyperOS وتحديثات الأمان. اطلع على قائمة أجهزة شاومي التي تضمن ست سنوات من الدعم البرمجي للعثور على ترقية موثوقة تدوم لفترة أطول

شركة Xiaomi جهاز Xiaomi جهاز شاومي باد جهاز شاومي باد 7 جهاز باد 7 برو علامات أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: صادرات الفراولة تقود الزراعة المصرية إلى صدارة الأسواق العالمية

صورة تعبيرية

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أسعار الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد