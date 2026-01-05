هل هاتفك منها.. توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة الـ 19 في عام 2026

تقدم شاومي واحدة من أكثر سياسات تحديث البرامج سخاءً بين علامات أندرويد التجارية، وغالبًا ما تدعم أجهزتها لفترة أطول من العديد من المنافسين. ولكن بغض النظر عن مدى قوة التحديث، فإن كل هاتف يصل في النهاية إلى نهاية عمره الافتراضي. هذه اللحظة تقترب الآن من 19 هاتفًا من شاومي

من المقرر أن تصل هذه الأجهزة التسعة عشر من شاومي إلى نهاية عمرها الافتراضي في عام 2026. بعد ذلك، ستتوقف عن تلقي جميع تحديثات البرامج، بما في ذلك ترقيات نظام التشغيل أندرويد، وتحديثات نظام التشغيل هايبر أو إس، وحتى التحديثات الأمنية الهامة. فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة شاومي التي ستفقد دعم البرامج في عام 2026.

أجهزة شاومي

شاومي 12 - مارس 2026

هاتف شاومي 12 برو - مارس 2026

شاومي 12 لايت - يوليو 2026

هاتف شاومي 12T - أكتوبر 2026

هاتف شاومي 12T برو - أكتوبر 2026

جهاز شاومي باد 6 - يوليو 2026

أجهزة ريدمي

ريدمي نوت 12 5G - مارس 2026

ريدمي نوت 12 برو - أبريل 2026

ريدمي 12 سي - مارس 2026

ريدمي 13 سي - نوفمبر 2026

ريدمي A2 - مارس 2026

هاتف Redmi A2+ – مارس 2026

ريدمي باد إس إي - أغسطس 2026

ريدمي باد SE 8.7 – أغسطس 2026

Redmi Pad SE 8.7 4G – أغسطس 2026

أجهزة بوكو

بوكو C65 - نوفمبر 2026

بوكو F5 - مايو 2026

بوكو F5 برو - مايو 2026

بوكو إكس 5 برو 5 جي - فبراير 2026

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك مدرجًا في القائمة، فسيتوقف عن تلقي التحديثات خلال بضعة أشهر. سيظل الجهاز يعمل بشكل سليم، لكنه لن يتلقى إصلاحات لأحدث الثغرات الأمنية. إذا كان الجهاز يحتوي على بيانات حساسة، فمن الأفضل الترقية إلى طراز أحدث بدلًا من تعريض هاتفك للخطر.

قد يصل تحديث HyperOS 3 إلى بعض الأجهزة

بينما تقترب الأجهزة من نهاية عمرها الافتراضي، قد تتلقى بعضها تحديث HyperOS 3، حيث بدأت شاومي مؤخرًا في طرحه لأجهزة Android 15. وقد تم طرح هذا التحديث الرئيسي مع Android 16، لكن شاومي بدأت مؤخرًا في طرحه لأجهزة Android 15 أيضًا.

في الشهر الماضي، تم رصد نسخة تجريبية داخلية من نظام التشغيل HyperOS 3 المبني على نظام Android 15 على العديد من الأجهزة، بما في ذلك Poco F5 وF5 Pro. ومن المتوقع أن يشمل التحديث المزيد من الأجهزة في الأسابيع والأشهر القادمة.