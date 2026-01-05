قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها.. توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة الـ 19 في عام 2026

تحديثات البرامج
تحديثات البرامج
لمياء الياسين

تقدم شاومي واحدة من أكثر سياسات تحديث البرامج سخاءً بين علامات أندرويد التجارية، وغالبًا ما تدعم أجهزتها لفترة أطول من العديد من المنافسين. ولكن بغض النظر عن مدى قوة التحديث، فإن كل هاتف يصل في النهاية إلى نهاية عمره الافتراضي. هذه اللحظة تقترب الآن من 19 هاتفًا من شاومي

من المقرر أن تصل هذه الأجهزة التسعة عشر من شاومي إلى نهاية عمرها الافتراضي في عام 2026. بعد ذلك، ستتوقف عن تلقي جميع تحديثات البرامج، بما في ذلك ترقيات نظام التشغيل أندرويد، وتحديثات نظام التشغيل هايبر أو إس، وحتى التحديثات الأمنية الهامة. فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة شاومي التي ستفقد دعم البرامج في عام 2026.

أجهزة شاومي

شاومي 12 - مارس 2026
هاتف شاومي 12 برو - مارس 2026
شاومي 12 لايت - يوليو 2026
هاتف شاومي 12T - أكتوبر 2026
هاتف شاومي 12T برو - أكتوبر 2026
جهاز شاومي باد 6 - يوليو 2026

أجهزة ريدمي

ريدمي نوت 12 5G - مارس 2026
ريدمي نوت 12 برو - أبريل 2026
ريدمي 12 سي - مارس 2026
ريدمي 13 سي - نوفمبر 2026
ريدمي A2 - مارس 2026
هاتف Redmi A2+ – مارس 2026
ريدمي باد إس إي - أغسطس 2026
ريدمي باد SE 8.7 – أغسطس 2026
Redmi Pad SE 8.7 4G – أغسطس 2026

أجهزة بوكو

بوكو C65 - نوفمبر 2026
بوكو F5 - مايو 2026
بوكو F5 برو - مايو 2026
بوكو إكس 5 برو 5 جي - فبراير 2026

إذا كان جهاز شاومي الخاص بك مدرجًا في القائمة، فسيتوقف عن تلقي التحديثات خلال بضعة أشهر. سيظل الجهاز يعمل بشكل سليم، لكنه لن يتلقى إصلاحات لأحدث الثغرات الأمنية. إذا كان الجهاز يحتوي على بيانات حساسة، فمن الأفضل الترقية إلى طراز أحدث بدلًا من تعريض هاتفك للخطر.

قد يصل تحديث HyperOS 3 إلى بعض الأجهزة
بينما تقترب الأجهزة  من نهاية عمرها الافتراضي، قد تتلقى بعضها تحديث HyperOS 3، حيث بدأت شاومي مؤخرًا في طرحه لأجهزة Android 15. وقد تم طرح هذا التحديث الرئيسي مع Android 16، لكن شاومي بدأت مؤخرًا في طرحه لأجهزة Android 15 أيضًا.

في الشهر الماضي، تم رصد نسخة تجريبية داخلية من نظام التشغيل HyperOS 3 المبني على نظام Android 15 على العديد من الأجهزة، بما في ذلك Poco F5 وF5 Pro. ومن المتوقع أن يشمل التحديث المزيد من الأجهزة في الأسابيع والأشهر القادمة.

